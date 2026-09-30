Выплаты на дрова в размере 19 400 грн: где доступны людям с инвалидностью и пенсионерам

Украинцам выплатят по 19 400 грн на зиму: кто и где получит
В октябре 2026 года в одном из северных регионов Украины Международный комитет Красного Креста будет проводить регистрацию населения для участия в программе поддержки на зимний период. Получить денежную помощь на твердое топливо и другие материалы на отопительный период 2026–2027 годов смогут домохозяйства из уязвимых категорий.
О том, кому будет доступна для оформления денежная помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.
Где в Украине доступна денежная помощь на зиму
По информации городских властей, подать заявки на финансовую помощь смогут жители Холминской территориальной громады Корюковского района Черниговской области. В рамках программы домохозяйствам предусмотрена помощь на прохождение зимнего периода.
В частности, регистрация будет проводиться для жителей следующих населенных пунктов:
- 6 октября 2026 года — поселок Холмы (время регистрации: с 10:30 до 15:30);
- 7 и 8 октября 2026 года — село Козиловка (время регистрации: с 10:30 до 15:30).
"Приглашаем жителей соответствующих населенных пунктов воспользоваться возможностью зарегистрироваться для участия в программе. Просим обратить внимание, что жители сел Камка, Радомка и Жукля будут регистрироваться в другие дни, дата будет сообщена позже", — говорится в сообщении.
Денежная помощь предусмотрена для тех, кто относится к следующим категориям уязвимости:
- Домохозяйствам, в которых проживают граждане в возрасте старше 60 лет;
- Семьям, в которых есть люди с I–II группой инвалидности;
- Домохозяйствам, в которых проживают лица в возрасте 50–64 лет, не имеющие доходов;
- Семьям, в которых кто-то потерял работу с началом полномасштабной войны;
- Многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- Домохозяйствам, в которых проживает одинокая мать или отец.
Сумма финансовой поддержки и куда обращаться
Согласно условиям программы, домохозяйствам предусмотрено предоставление помощи на зимний период в размере 19 400 грн.
Средства можно будет потратить на:
- приобретение дров, угля, брикетов и других материалов для отопления;
- оплату материалов для отопления;
- оплату газо- или электроснабжения;
- другие неотложные/непредвиденные нужды домохозяйств на зиму.
Заявители должны соответствовать следующим требованиям:
- фактически проживать в Корюковской громаде;
- иметь доход, не превышающий 8 650 грн;
- не получать аналогичную помощь.
Место для точной регистрации в программе Холминская ОТГ объявит на страницах в соцсетях отдельно. Гражданам рекомендуется подготовить оригиналы личных документов.
Также все подробности относительно помощи можно уточнить по номеру центра МККК: 0 800 300 155.
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