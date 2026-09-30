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Главная Финансы Украинцам выплатят по 19 400 грн на зиму: кто и где получит

Украинцам выплатят по 19 400 грн на зиму: кто и где получит

Ua ru
30 сентября 2026 08:00
Выплаты на дрова в размере 19 400 грн: где доступны людям с инвалидностью и пенсионерам
Человек держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года в одном из северных регионов Украины Международный комитет Красного Креста будет проводить регистрацию населения для участия в программе поддержки на зимний период. Получить денежную помощь на твердое топливо и другие материалы на отопительный период 2026–2027 годов смогут домохозяйства из уязвимых категорий.

О том, кому будет доступна для оформления денежная помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где в Украине доступна денежная помощь на зиму

По информации городских властей, подать заявки на финансовую помощь смогут жители Холминской территориальной громады Корюковского района Черниговской области. В рамках программы домохозяйствам предусмотрена помощь на прохождение зимнего периода.

В частности, регистрация будет проводиться для жителей следующих населенных пунктов:

  • 6 октября 2026 года — поселок Холмы (время регистрации: с 10:30 до 15:30);
  • 7 и 8 октября 2026 года — село Козиловка (время регистрации: с 10:30 до 15:30).

"Приглашаем жителей соответствующих населенных пунктов воспользоваться возможностью зарегистрироваться для участия в программе. Просим обратить внимание, что жители сел Камка, Радомка и Жукля будут регистрироваться в другие дни, дата будет сообщена позже", — говорится в сообщении.

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Денежная помощь предусмотрена для тех, кто относится к следующим категориям уязвимости:

  1. Домохозяйствам, в которых проживают граждане в возрасте старше 60 лет;
  2. Семьям, в которых есть люди с I–II группой инвалидности;
  3. Домохозяйствам, в которых проживают лица в возрасте 50–64 лет, не имеющие доходов;
  4. Семьям, в которых кто-то потерял работу с началом полномасштабной войны;
  5. Многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми;
  6. Домохозяйствам, в которых проживает одинокая мать или отец.

Сумма финансовой поддержки и куда обращаться

Согласно условиям программы, домохозяйствам предусмотрено предоставление помощи на зимний период в размере 19 400 грн.

Средства можно будет потратить на:

  • приобретение дров, угля, брикетов и других материалов для отопления;
  • оплату материалов для отопления;
  • оплату газо- или электроснабжения;
  • другие неотложные/непредвиденные нужды домохозяйств на зиму.

Заявители должны соответствовать следующим требованиям:

  • фактически проживать в Корюковской громаде;
  • иметь доход, не превышающий 8 650 грн;
  • не получать аналогичную помощь.

Место для точной регистрации в программе Холминская ОТГ объявит на страницах в соцсетях отдельно. Гражданам рекомендуется подготовить оригиналы личных документов.

Также все подробности относительно помощи можно уточнить по номеру центра МККК: 0 800 300 155.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Черниговской области гражданам доступна гуманитарная помощь от ЮНИСЕФ. Кроме того, семьи смогут оформить еще четыре вида финансовой помощи. Речь идет о тех, кто пострадал от войны. Оформить можно будет также зимнюю помощь в размере 19 400 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью в Херсонской области действует программа поддержки от благотворительного фонда "Рокада". Финансовая помощь предусмотрена для внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны. В частности, средства будут предоставлены одиноким пенсионерам в возрасте от 60 лет и людям с инвалидностью.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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