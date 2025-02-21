Виплати від Caritas — хто отримає фіндопомогу у 14 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці в рамках проєкту "Remarket" зможуть отримати виплати у 14 тис. грн у лютому 2025 року. Допомога доступна в Івано-Франківській області на підтримки бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні БФ "Карітас" у Facebook.

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Детальніше про програму допомоги "Remarket"

Як зазначається, благодійний фонд "Карітас Коломия" в рамках проєкту "Remarket" виплатить фінансову допомогу протягом трьох місяців.

Проєкт створений для роботодавців в Івано-Франківській області, щоб надати підтримку та допомогти створити нові робочі місця.

Так, роботодавці можуть взяти участь у програмі "Гроші за працевлаштування" (CFJ), отримавши виплати за нових співробітників з-поміж найбільш вразливих категорій.

Також допоможуть мешканцям міста з пошуком роботи. Згідно з проєктом, Caritas нині допомогає знайти стабільне місце з фінпідтримкою.

Благодійники вважають, що це дозволить розвинути власний бізнес та підтримати таким чином громаду.

Розмір виплат та як отримати допомогу

За умовами проєкту, роботодавці отримають за кожного працевлаштованого українця по 14,34 тис. грн за один місяць. Допомога буде надходити на фінансування витрат в оплаті праці упродовж трьох місяців.

Всі охочі долучитися до програми мають заповнити онлайн-форму, а шукачі роботи — зареєструватися.

Деталі можна уточнити з контактними номерами:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Оголошення. Джерело: Caritas

Раніше ми писали, що в лютому громадяни зможуть отримати кілька видів фіндопомоги. Гроші нададуть в одному з регіонів тим, хто постраждав внаслідок агресії РФ.

Також ті, кому необхідна термінова допомога через погіршення кризового стану, отримають виплати. Йдеться про суми від 20 тис. грн.