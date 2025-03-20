Помощь в 11 тыс. грн — где стартовала регистрация на выплаты в марте

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте 2025 года БФ "Право на защиту" в Сумской области, сотрудничающий с Агентством ООН по делам беженцев в Украине, объявил прием заявок на финпомощь в почти 11 тыс. грн. Деньги будут доступны только в одном из городов.

Об этом сообщают представители Агентства в Telegram.

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Условия программы финпомощи в марте

По словам организаторов, помощь предусмотрена исключительно для жителей города Ромны в Сумской области. Деньги получат уязвимые категории граждан из числа переселенцев и беженцев. А именно:

если переместились в течение последних полгода;

если выезжали в другой регион или за границу и вернулись домой.

Домохозяйства, которые смогут зарегистрироваться на выплаты:

семья имеет детей до 18 лет и пожилых людей, есть только отец или мать;

лица пожилого возраста воспитывают малолетних детей;

в семье есть тяжелобольные люди, или лица с инвалидностью;

ранее не регистрировались на международную денежную помощь;

низкий доход — не выше 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.

Если семья будет подпадать под требования, то на каждого выплатят по 10,8 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на финансовую помощь

Регистрация на денежную помощь состоится 20 марта в городе Ромны (Роменская ТГ). Адрес приёма: ул. Соборная, 13 (помещение ЦНАПа), часы работы: 11:00-15:00. Людей будут принимать по предварительной записи.

В последующие дни также могут работать мобильные группы для регистрации на финпомощи в Сумской области. За этим нужно следить в Telegram-канале.

"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Также мы писали, что переселенцы из одной из западных областей смогут получить финансовую помощь. Деньги предоставят зарубежные партнеры для уязвимых категорий граждан.

Ранее мы рассказывали, что украинцы смогут в этом году получить финпомощь в Херсонской области. Речь идет о выплате в размере 60 тыс. грн.