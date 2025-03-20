Помощь в 11 тыс. грн — где стартовала регистрация на выплаты в марте

Украинцам выплатят по 11 тыс. грн — кто попадет в список
В марте 2025 года БФ "Право на защиту" в Сумской области, сотрудничающий с Агентством ООН по делам беженцев в Украине, объявил прием заявок на финпомощь в почти 11 тыс. грн. Деньги будут доступны только в одном из городов.
Об этом сообщают представители Агентства в Telegram.
Условия программы финпомощи в марте
По словам организаторов, помощь предусмотрена исключительно для жителей города Ромны в Сумской области. Деньги получат уязвимые категории граждан из числа переселенцев и беженцев. А именно:
- если переместились в течение последних полгода;
- если выезжали в другой регион или за границу и вернулись домой.
Домохозяйства, которые смогут зарегистрироваться на выплаты:
- семья имеет детей до 18 лет и пожилых людей, есть только отец или мать;
- лица пожилого возраста воспитывают малолетних детей;
- в семье есть тяжелобольные люди, или лица с инвалидностью;
- ранее не регистрировались на международную денежную помощь;
- низкий доход — не выше 5,4 тыс. грн на одного человека в семье.
Если семья будет подпадать под требования, то на каждого выплатят по 10,8 тыс. грн.
Как зарегистрироваться на финансовую помощь
Регистрация на денежную помощь состоится 20 марта в городе Ромны (Роменская ТГ). Адрес приёма: ул. Соборная, 13 (помещение ЦНАПа), часы работы: 11:00-15:00. Людей будут принимать по предварительной записи.
В последующие дни также могут работать мобильные группы для регистрации на финпомощи в Сумской области. За этим нужно следить в Telegram-канале.
"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
Также мы писали, что переселенцы из одной из западных областей смогут получить финансовую помощь. Деньги предоставят зарубежные партнеры для уязвимых категорий граждан.
Ранее мы рассказывали, что украинцы смогут в этом году получить финпомощь в Херсонской области. Речь идет о выплате в размере 60 тыс. грн.
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