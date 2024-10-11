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Українцям виплатять по 11 тис. грн до кінця року — деталі

11 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога в 11 тис. грн — кому нарахують гроші до кінця року
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Вразливі категорії громадян можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги протягом трьох місяців. Вона доступна в межах програми від УВКБ ООН в Олександрії Кіровоградської області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Детальніше про програму допомоги

На грошову допомогу в місті Олександрія мають право тільки внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилися за останні пів року, а також громадяни, які виїздили з регіону або за кордон після 24 лютого 2022 року, однак повернулися в Україну.

Необхідно ще мати такі життєві обставини:

  • неповна родина з одним із батьків, де є неповнолітні діти чи літні люди віком від 55 років;
  • сім'ю очолюють люди похилого віку від 55 років, де є діти до 18 років;
  • у сім'ї є особи з особливими потребами (тяжкі хвороби, інвалідність).

Також важлива умова — претенденти на допомогу не отримували фінансову підтримку від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій.

Як зареєструватися на виплати та необхідні документи

За програмою, кошти виплатять за три місяці по 3,6 тис. грн. Тобто загалом можна отримати майже 11 тис. грн на одного члена сім'ї.

Для того, щоб зареєструватися на допомогу, необхідно надати такі документи:

  • паспорт чи інші документи, що засвідчують особу;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО (за наявності);
  • банківська картка;
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є);
  • документ, де засвідчується законна опіка над дитиною;
  • посвідчення чи медична довідка у разі інвалідності або хронічної хвороби.

Під час реєстрації мають бути присутні всі члени домогосподарства, окрім маленьких дітей віком до двох років та маломобільних осіб.

Заявки можна буде подати мобільній бригаді благодійного фонду "Право на захист" 11 жовтня (з 11:00 до 16:00) за адресою м. Олександрія, вул. Поштова, 9.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Миколаївській області триває реєстрація на фінансову допомогу у 6,6 тис. гривень. Програма від управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй орієнтована на вразливі категорії внутрішніх переселенців.

Також ми писали, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про програму допомоги, яку реалізовує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). В її рамках деяким громадянам виплачують по 10,8 тис. грн.

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