Денежная помощь в 11 тыс. грн — кому начислят деньги до конца года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Уязвимые категории граждан могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи в течение трех месяцев. Она доступна в рамках программы УВКБ ООН в Александрии Кировоградской области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Подробнее о программе помощи

На денежную помощь в городе Александрия имеют право только внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся за последние полгода, а также граждане, выезжавшие из региона или за границу после 24 февраля 2022 года, однако вернувшиеся в Украину.

Необходимо еще иметь следующие жизненные обстоятельства:

неполная семья с одним из родителей, где есть несовершеннолетние дети или пожилые люди от 55 лет;

семью возглавляют пожилые люди от 55 лет, где есть дети до 18 лет;

в семье есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни, инвалидность).

Также важное условие — претенденты на помощь не получали финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Как зарегистрироваться на выплаты и необходимые документы

По программе, средства выплатят за три месяца по 3,6 тыс. грн. То есть можно получить почти 11 тыс. грн на одного члена семьи.

Для того чтобы зарегистрироваться на помощь, необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ (при наличии);

банковская карта;

свидетельство о рождении детей (если есть);

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;

удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронической болезни.

Во время регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства, кроме маленьких детей младше двух лет и маломобильных лиц.

Заявки можно будет подать в мобильную бригаду благотворительного фонда "Право на защиту" 11 октября (с 11:00 до 16:00) по адресу г. Александрия, ул. Почтовая, 9.

Что еще стоит знать

Напомним, в Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.

Также мы писали, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.