Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам выплатят по 11 тыс. грн до конца года — детали arrow

Украинцам выплатят по 11 тыс. грн до конца года — детали

11 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в 11 тыс. грн — кому начислят деньги до конца года
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Уязвимые категории граждан могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи в течение трех месяцев. Она доступна в рамках программы УВКБ ООН в Александрии Кировоградской области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

Читайте также:

Подробнее о программе помощи

На денежную помощь в городе Александрия имеют право только внутренне перемещенные лица (ВПЛ), переместившиеся за последние полгода, а также граждане, выезжавшие из региона или за границу после 24 февраля 2022 года, однако вернувшиеся в Украину.

Необходимо еще иметь следующие жизненные обстоятельства:

  • неполная семья с одним из родителей, где есть несовершеннолетние дети или пожилые люди от 55 лет;
  • семью возглавляют пожилые люди от 55 лет, где есть дети до 18 лет;
  • в семье есть лица с особыми потребностями (тяжелые болезни, инвалидность).

Также важное условие — претенденты на помощь не получали финансовую поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Как зарегистрироваться на выплаты и необходимые документы

По программе, средства выплатят за три месяца по 3,6 тыс. грн. То есть можно получить почти 11 тыс. грн на одного члена семьи.

Для того чтобы зарегистрироваться на помощь, необходимо предоставить следующие документы:

  • паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • банковская карта;
  • свидетельство о рождении детей (если есть);
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
  • удостоверение или медицинская справка при инвалидности или хронической болезни.

Во время регистрации должны присутствовать все члены домохозяйства, кроме маленьких детей младше двух лет и маломобильных лиц.

Заявки можно будет подать в мобильную бригаду благотворительного фонда "Право на защиту" 11 октября (с 11:00 до 16:00) по адресу г. Александрия, ул. Почтовая, 9.

Что еще стоит знать

Напомним, в Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.

Также мы писали, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.

выплаты ООН финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:16 Российский удар по Одесчине — погибли люди, поврежден дом, фото

09:13 Жилищные субсидии по-новому — ПФУ обновил список получателей помощи

09:11 Белый дом работает над новой датой для встречи в формате "Рамштайн"

09:09 Россия перебросила войска в Курскую область — Сырский объяснил, чем это выгодно

08:58 Масштабный ураган Милтон во Флориде — миллионы людей без света, есть погибшие

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

08:50 Киевлян предупредили об опасном погодном явлении, которое движется на столицу

08:37 В Киеве мужчина швырнул собаку о землю и сломал ей ребра — суд вынес приговор

08:37 Ограничение на переводы с карт — что грозит в случае превышения лимита

08:30 В Киевской области восстановят пять мостов — в ОВА назвали районы

Новость с видео

08:30 Позволят ли военным в возрасте18-25 лет демобилизоваться — решение власти

09:16 Российский удар по Одесчине — погибли люди, поврежден дом, фото

09:13 Жилищные субсидии по-новому — ПФУ обновил список получателей помощи

09:11 Белый дом работает над новой датой для встречи в формате "Рамштайн"

09:09 Россия перебросила войска в Курскую область — Сырский объяснил, чем это выгодно

08:58 Масштабный ураган Милтон во Флориде — миллионы людей без света, есть погибшие

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

08:50 Киевлян предупредили об опасном погодном явлении, которое движется на столицу

08:37 В Киеве мужчина швырнул собаку о землю и сломал ей ребра — суд вынес приговор

08:37 Ограничение на переводы с карт — что грозит в случае превышения лимита

08:30 В Киевской области восстановят пять мостов — в ОВА назвали районы

Новость с видео

08:30 Позволят ли военным в возрасте18-25 лет демобилизоваться — решение власти

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll