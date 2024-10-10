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Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

10 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від ООН — хто має право на виплату у 6,6 тис. гривень
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Миколаївській області триває реєстрація на фінансову допомогу у 6,6 тис. гривень. Програма від управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй орієнтована на вразливі категорії внутрішніх переселенців.

Про це повідомляє видання "Суспільне".

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Як розповіли у регіональній команді Благодійного фонду "Право на захист", який здійснює виплати, допомогу зможуть оформити громадяни, які раніше не отримували допомогу від міжнародних організацій, а дохід не перевищує 5,4 тис. гривень на одну людину. Винятком є люди, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Програмою можуть скористатися, зокрема, вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб (ВПО). А саме:

  • ВПО, які переїхали після 24 лютого 2022 року;
  • особи, які повернулись на свої місця постійного проживання після переміщення в іншу область/країну;
  • громадяни, які не переміщувалися з 24 лютого 2022-го, однак постраждали через воєнні дії.

"Пошкоджене або зруйноване майно, поранення через обстріли, хтось з близьких, на жаль, загинув, або перебуває в полоні, зник безвісти", — повідомили благодійники.

Серед "критеріїв вразливості":

  • у родині є лише один з батьків, одна чи кілька дітей віком до 18 років, людина похилого віку від 55 років;
  • сім'ю очолює одна самотня чи кілька самотніх людей літнього віку від 55-ти, особа похилого віку з однією дитиною/кількома дітьми до 18 років;
  • у родині є люди з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання);
  • родини, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (є документальне підтвердження).

Яка сума та як отримати грошову допомогу

Нарахування виплати фінансової допомоги від ООН — одноразове.

"Виплата нараховується 2 220 гривень на одну людину протягом трьох місяців, тобто виплата буде 6 660 гривень", — повідомили у благодійному фонді.

10 жовтня можна записатися на електронну чергу за адресою: проспект Миру 54-В, корпус 2.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про програму допомоги, яку реалізовує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). В її рамках деяким громадянам виплачують по 10,8 тис. грн.

Також ми писали, що українці можуть оформити надання виплат від благодійного фонду "Карітас". Фінансова допомога передбачена на оренду житла терміном на шість місяців.

виплати гроші Миколаївська область матеріальна допомога грошова допомога

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