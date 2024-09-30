Фінансова допомога для переселенців — де можна отримати 11 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати додаткову багатоцільову фінансову допомогу від УВКБ ООН. Реєстрація на виплати восени 2024 року буде доступна у Хмельницькій області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Як зазначається, фінансову допомогу від ООН можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи (протягом шести місяців з моменту переміщення);

громадяни, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення за кордон через військові дії.

Також треба відповідати одному з критеріїв вразливості:

у родині є лише один батько чи мати з дітьми віком до 18 років, осіб похилого віку (вище 55 років);

її очолює одна самотня/кілька самотніх літніх осіб (вище 55 років)/особа похилого віку виховує дитину чи кілька неповнолітніх дітей;

є особи з особливими потребами (інвалідність чи хронічні хвороби;

низький дохід — менший за 5,4 тис. грн на одного члена сім'ї.

Якщо людина раніше отримували допомогу від УВКБ ООН чи іншої агенції організації, то їй можуть відмовити у виплаті допомоги. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб родини не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів.

Розмір допомоги на одного члена родини становить близько 11 тис. грн (3,6 тис. грн на одного громадянина протягом трьох місяців).

Як зареєструватися на грошову допомогу

Зареєструватися на грошову допомогу від УВКБ ООН можна за адресою м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 56/16.

За виїздом групи в інші населені пункти для збору заявок можна стежити в Telegram.

"Після заповнення форми та у разі відповідності критеріям програми до вас зателефонує співробітник БФ "Право на захист" та призначить час прийому. Якщо ви не отримали дзвінка — принаймні одна з умов програми не відповідає вашій поточній ситуації, тож просимо утриматись від поїздки до пункту реєстрації", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, вразливі категорії громадян, які проживають у Київській області, можуть отримати багатоцільову фінансову допомогу від УВКБ ООН. Зокрема, реєстрація на виплати у вересні та жовтні 2024 року буде доступна у місті Ірпінь.

Також ми писали, що деякі громадяни можуть оформити державну допомогу "для малозабезпечених сімей" до 4,5 тис. грн на одну особу. Відомо, які діятимуть правила з 1 жовтня 2024 року.