Фінансова допомога 2024 — кому ЮНІСЕФ виплачує 10,8 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про програму допомоги, яку реалізовує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). В її рамках деяким громадянам виплачують по 10,8 тис. грн.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Деталі програми від ЮНІСЕФ

Як зазначили у відомстві, останнім часом ЮНІСЕФ фінансово підтримував сім'ї з дітьми прифронтових районів Сумської області. Гроші виплачували тим громадянам, які вирішили евакуюватися у більш безпечні райони. А саме з таких громад:

Глухівська;

Есманська;

Свеська.

"Понад 2 тисячі евакуйованих родин із дітьми отримали грошову допомогу від ЮНІСЕФ", — йдеться у повідомленні.

Одноразова екстрена грошова допомога становить 10,8 тис. грн на кожного члена сім’ї. Водночас виплати надають максимум для п'ятьох осіб, включно з дорослими до двох людей. Таку допомогу отримали 7278 осіб, зокрема 3128 дітей.

Загалом для надання фінансової підтримки евакуйованим родинам фонд спрямував близько 74 млн гривень.

За останні чотири місяці ЮНІСЕФ надав фінансову допомогу 21,8 тис. домогосподарствам у Донецькій, Харківській і Сумській областях із громад, де оголосили обов’язкову евакуацію. Виплати отримали 71,4 тис. осіб, зокрема 36,7 тис. дітей.

Умови надання фінансової допомоги

Як повідомляють у відомстві, виплати здійснювалися родинам із дітьми, які належать до однієї чи кількох вразливих категорій:

у родині є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім’я вважається багатодітною з дітьми до 18 років;

неповна родина (дітей виховує одинока мати/одинокий батько);

малозабезпечена сім’я з дітьми віком до 18 років.

У Мінреінтеграції додали, що в разі наявності питань щодо виплат і реєстрації потрібно звертатися до найближчого органу соцзахисту населення у громаді, куди переїхала родина з дітьми, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть оформити надання виплат від благодійного фонду "Карітас". Фінансова допомога передбачена на оренду житла терміном на шість місяців.

Також ми писали, що українці у 2024 році можуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю. Сума коливається від 200 тис. грн до 1 млн грн.