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Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

21 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деяким українським громадянам, які проживають у Полтаві та області, доступна реєстрація на грошову допомогу. Максимально вплачують суму у 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram.

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Хто має право на грошову допомогу

Йдеться про кошти, які виплатить благодійний фонд "Право на захист", за три місяці по 3,6 тис. грн. Тобто загалом можна отримати по 10,8 тис. грн на кожного члена сім'ї.

На фінансову допомогу в місті Полтава та Кременчук мають право виключно внутрішньо переміщені особи, які переїжджали за останні пів року, а також громадяни, які їздили в інші регіони чи за кордон після 24 лютого 2022 року, проте повернулися на колишнє місце проживання.

Необхідно мати один із критеріїв вразливості:

  • неповна сім'я з одним із батьків з неповнолітніми дітьми чи літніми людьми віком від 55 років;
  • родину очолюють люди поважного віку від 55 років з дітьми до 18 років;
  • у сім'ї є особи з особливими потребами (тяжкими хворобами чи інвалідністю).

Важливою умовою є те, що претенденти на грошову допомогу не отримували кошти від УВКБ ООН чи інших благодійних організацій.

Як зареєструватися на фіндопомогу

Для того, щоб зареєструватися на допомогу, необхідно мати при собі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО;
  • банківська картка;
  • свідоцтво про народження дітей, документ, де засвідчується законна опіка над дитиною;
  • посвідчення чи медична довідка у разі інвалідності/хронічної хвороби.

Заявки можна буде подати за попереднім записом 21 жовтня (з 10:00 до 15:00) за адресою: м. Полтава вул. Володимира Козака, 14.

А також 22 жовтня  (з 09:00 до 15:00) за попереднім записом за адресою: м. Кременчук вул. І. Мазепи, 58.

За роботою мобільної бригади благодійного фонду "Право на захист" в інших містах області потрібно стежити на каналі в Telegram.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для родин опікунів та піклувальників доступна допомога на дітей від держави. Урядова програма під назвою "Дитина не одна" передбачає надання виплат, зокрема у 8,9 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні деякі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації "Карітас". В рамках програми можна оформити три види підтримки на суму від 2  до 21 тис. гривень для підготовки до зими.

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