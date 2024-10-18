Допомога від держави на дітей — як отримати виплати у 8,9 тис. грн

Жінка з дитиною. Фото: pon.org.ua

Для родин опікунів та піклувальників доступна допомога на дітей від держави. Урядова програма під назвою "Дитина не одна" передбачає надання виплат, зокрема у 8,9 тис. грн.

Про це повідомляє видання NV.

Читайте також:

Допомога на дітей у 2024 році

Допомога спрямована на підтримку дітей, які залишились без батьківського піклування. Гроші надають родинам, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того часу, як набуде статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Раніше таким дітям не надавали допомогу, через це зростали ризики, що дитина опиниться в інституційному закладі, адже часто родичам з невеликим достатком ставало важким фінансовим тягарем утримання дитини.

Тому у 2024 році держава почала виплачувати таким дітям кошти. Розмір виплати становить:

на дітей відповідного віку на кожну дитину — 2,5 прожиткового мінімуму;

на дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму.

Розмір прожиткового мінімуму такий:

діти до шести років — 2,563 тис. грн (2,5 прожиткових мінімуми — 6,4 тис. грн, 3,5 прожиткових мінімуми — 8,97 тис. грн);

діти від шести до 18 років — 3,196 тис. грн (2,5 прожиткових мінімуми — 7,99 тис. грн, 3,5 прожиткових мінімуми — 11,18 тис. грн).

Допомогу виплачує орган соцзахисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який потрібно вказати під час заповнення заяви. Кошти можуть виплачувати у відділенні пошти за місцем проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі громадяни можуть оформити допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес". В одні руки можна отримати суму у розмірі 10,8 тис. грн.

Також ми писали, що в країні внутрішні переселенці можуть отримати допомогу для підготовки до зими. Вразливі категорії громадян мають право на суму до 21 тис. грн.