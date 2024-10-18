Грошова допомога до 21 000 грн — де в Україні можна отримати виплати

Допомога від 2000 до 21 000 грн — в Україні стартували нові виплати
В Україні деякі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації "Карітас". В рамках програми можна оформити три види підтримки на суму від 2 тис. до 21 тис. гривень для підготовки до зими.
Про це повідомляється на сторінці "Карітас Донецьк у Дніпрі" у Facebook.
Умови надання "зимової допомоги"
Йдеться про роботу проєкту "Надання допомоги з підготовки до зими вразливим категоріям ВПО та місцевому населенню у Дніпрі та області" в рамках підтримки Diakonie Katastrophenhilfe.
Відповідна програма допомоги орієнтована на домогосподарства територіальної громади Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області, водночас, у Дніпрі — на тих, хто проживає у пунктах тимчасового розміщення.
Отримати грошову допомогу можуть:
- внутрішньо переміщені особи, переміщені з 24.02.2022 року;
- місцеві жителі, котрі постраждали від війни.
Заявники мають відповідати хоча б одному із таких критеріїв уразливості:
- особи з обмеженими можливостями (першої-другої групи інвалідності);
- люди похилого віку від 60 років і вище;
- неповні родини чи сім'ї, де жінка — основний опікун;
- родини з трьома чи більше дітьми (до 18 років або до 23 років у разі навчання);
- вагітна жінка або родина з дітьми до трьох років;
- громадяни з хронічними захворюваннями чи серйозними психічними розладами.
Суми грошової допомоги та як оформити
В рамках ініціативи надають такі види підтримки:
- 21 тис. гривень на домогосподарство — для купівлі палива для опалення;
- ваучери на 4 тис. гривень на члена сім'ї — для зимових предметів першої необхідності (одяг та ковдри);
- ваучери на 2 тис. гривень на домогосподарство — для купівлі альтернативних харчових продуктів чи освітлювального обладнання.
Для того, щоб подати заявку на оформлення допомоги, потрібно зателефонувати за номерами гарячої лінії:
- 095459 55 20;
- 098665 73 88;
- 073459 55 20.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, реалізовує в Україні одразу два проєкти фінансової допомоги. Відомо, де і хто може отримати виплати у 10,8 тис. гривень.
Також ми писали, що деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Реєстрація стартує у Сумах.
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