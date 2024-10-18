Грошова допомога до 21 000 грн — де в Україні можна отримати виплати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації "Карітас". В рамках програми можна оформити три види підтримки на суму від 2 тис. до 21 тис. гривень для підготовки до зими.

Про це повідомляється на сторінці "Карітас Донецьк у Дніпрі" у Facebook.

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Умови надання "зимової допомоги"

Йдеться про роботу проєкту "Надання допомоги з підготовки до зими вразливим категоріям ВПО та місцевому населенню у Дніпрі та області" в рамках підтримки Diakonie Katastrophenhilfe.

Відповідна програма допомоги орієнтована на домогосподарства територіальної громади Томаківка Нікопольського району Дніпропетровської області, водночас, у Дніпрі — ​​на тих, хто проживає у пунктах тимчасового розміщення.

Отримати грошову допомогу можуть:

внутрішньо переміщені особи, переміщені з 24.02.2022 року;

місцеві жителі, котрі постраждали від війни.

Заявники мають відповідати хоча б одному із таких критеріїв уразливості:

особи з обмеженими можливостями (першої-другої групи інвалідності);

люди похилого віку від 60 років і вище;

неповні родини чи сім'ї, де жінка — основний опікун;

родини з трьома чи більше дітьми (до 18 років або до 23 років у разі навчання);

вагітна жінка або родина з дітьми до трьох років;

громадяни з хронічними захворюваннями чи серйозними психічними розладами.

Суми грошової допомоги та як оформити

В рамках ініціативи надають такі види підтримки:

21 тис. гривень на домогосподарство — для купівлі палива для опалення;

ваучери на 4 тис. гривень на члена сім'ї — для зимових предметів першої необхідності (одяг та ковдри);

ваучери на 2 тис. гривень на домогосподарство — для купівлі альтернативних харчових продуктів чи освітлювального обладнання.

Для того, щоб подати заявку на оформлення допомоги, потрібно зателефонувати за номерами гарячої лінії:

095459 55 20;

098665 73 88;

073459 55 20.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, реалізовує в Україні одразу два проєкти фінансової допомоги. Відомо, де і хто може отримати виплати у 10,8 тис. гривень.

Також ми писали, що деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Реєстрація стартує у Сумах.