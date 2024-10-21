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Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

21 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь — украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторым украинским гражданам, проживающим в Полтаве и области, доступна регистрация на денежную помощь. Максимально выплачивают сумму в 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Кто имеет право на денежную помощь

Речь идет о средствах, которые выплатит благотворительный фонд "Право на защиту", за три месяца по 3,6 тыс. грн. То есть можно получить по 10,8 тыс. грн на каждого члена семьи.

На финансовую помощь в Полтаве и Кременчуге имеют право исключительно внутренне перемещенные лица, которые переезжали за последние полгода, а также граждане, которые ездили в другие регионы или за границу после 24 февраля 2022 года, однако вернулись на прежнее место жительства.

Необходимо иметь один из критериев уязвимости:

  • неполная семья с родителем с несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми в возрасте от 55 лет;
  • семью возглавляют люди преклонного возраста от 55 лет с детьми до 18 лет;
  • в семье есть лица с особыми потребностями (тяжелыми болезнями или инвалидностью).

Важным условием является то, что претенденты на пособие не получали средства от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Как зарегистрироваться на финпомощь

Для того, чтобы зарегистрироваться на помощь, необходимо иметь при себе документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ;
  • банковская карта;
  • свидетельство о рождении детей, документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
  • удостоверение или медицинская справка при инвалидности/хронической болезни.

Заявки можно будет подать по предварительной записи 21 октября (с 10:00 до 15:00) по адресу: г. Полтава, ул. Владимира Козака, 14.

А также 22 октября (с 09:00 до 15:00) по предварительной записи по адресу: г. Кременчуг, ул. И. Мазепы, 58.

За работой мобильной бригады благотворительного фонда "Право на защиту" в других городах области следует следить на канале в Telegram.

Что еще стоит знать

Напомним, для семей опекунов и попечителей доступна помощь на детей от государства. Правительственная программа под названием "Ребенок не один" предусматривает предоставление выплат, в том числе в 8,9 тыс. грн.

Также мы писали, что в Украине некоторые категории граждан могут получить денежную помощь от благотворительной организации "Каритас". В рамках программы можно оформить три вида поддержки на сумму от 2 до 21 тыс. гривен для подготовки к зиме.

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