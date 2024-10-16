Грошова допомога у жовтні — де стартує реєстрація на виплати від ACTED

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі громадяни можуть отримати фінансову допомогу від французької гуманітарної організації ACTED. Реєстрація стартує у Сумах.

Про це повідомила Сумська міська рада.

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Умови надання допомоги від ACTED

Як зазначається, подати заявки на допомогу від ACTED зможуть мешканці району Добровільної, проспекту Перемоги та інших вулиць, які постраждали від нещодавнього російського удару. Допомога направлена на покриття базових потреб членів домогосподарств, які пережили атаку.

Сума виплати становить 3,6 тис. грн на кожного члена родини і розрахована на три місяці. Тобто загалом можна отримати за всі місяці 10,8 тис. грн.

Допомогу виплатять одноразово з розрахунку на всіх членів родини, перерахувавши грошовим переказом через відділення Ощадбанку, ПриватБанку, Укрпошти або на рахунок IBAN.

Коли і як зареєструватися на допомогу

Для того, щоб зареєструватися у програмі, необхідно надати:

документи на всіх членів родини (оригінали паспортів);

ідентифікаційні коди;

свідоцтва про народження дітей;

реквізити рахунку (довідка з банку).

Заявки на допомогу прийматимуть 16 жовтня (з 10:00 до 16:00) в м. Суми, в НВК № 16.

Також представники штабу з ліквідації наслідків Надзвичайних ситуацій прийматимуть від жителів заяви на обстеження житла та надаватимуть консультації з інших питань. Для цього потрібно надати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що засвідчують право власності на майно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у низці громад чотирьох областей українці зможуть отримати компенсації за теплопостачання від благодійного фонду "Посмішка ЮА". Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Також ми писали, що у 2024 році держава гарантує надання соціальної допомоги "для малозабезпечених сімей". Українці за певних умов можуть отримувати до 4,5 тис. грн на одну особу.