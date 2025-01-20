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Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у січні — які умови

20 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у січні — де приймають заявки на допомогу від УВКБ ООН
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Жителі Кіровоградської області з 20 січня можуть подавати заявки на фінансову допомогу від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Виплати знову доступні для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це йдеться в повідомленні УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Як зазначається, громадяни можуть подавати заявки на багатоцільову фіндопомогу УВКБ ООН представникам Благодійного фонду "Право на захист".

На грошову допомогу зможуть претендувати:

  • внутрішньо переміщені особи, які перемістилися протягом останніх пів року в межах країни, та які не були включені в програму фіндопомоги УВКБ ООН раніше, не отримували виплати від інших організацій за останні три місяці;
  • громадяни, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення за кордон або на свої адреси постійного проживання після вимушеного переміщення в межах країни через воєнні дії, не отримували кошти від УВКБ ООН як особи, які повернулись після вимушеного виїзду в іншу область/за кордон через військові дії та не отримували фіндопомогу від інших організацій за останні три місяці.

Також важливо, щоб місячний дохід на одну особу не перевищував 5,4 тис. гривень.

Обов'язкові критерії вразливості:

  • неповна сім'я, де є хтось один з батьків, з неповнолітніми дітьми/особами похилого віку (більше 55 років);
  • у родині зі старших — одна/двоє людей похилого віку (від 55 років) виховують малолітніх дітей;
  • у родині є особи з особливими потребами: інвалідність/тяжкі хронічні хвороби.

Сума допомоги та необхідні документи  

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців надає одноразову виплату ВПО та постраждалим від воєнних дій в розмірі 3,6 тис. гривень на особу на три місяці. Максимально одній особі в родині можна отримати 10,8 тис. гривень грошової допомоги від УВКБ ООН.

Під час реєстрації мають бути присутні всі члени сім'ї у пунктах збору даних. Необхідно подати такі документи:

  • паспорт/свідоцтво про народження дитини;
  • ідентифікаційний код;
  • номер картки для нарахування коштів;
  • документи, де вказано про категорію вразливості (зокрема, меддовідки).

Офіс у м. Кропивницькому працює з 9.00-15.00 за адресою: вул. Пашутинська, 31-а. За виїздом мобільних бригад в області необхідно стежити за інформацією у Telegram-каналі.

Раніше ми писали, що в Україні виплата соціальної допомоги для внутрішніх переселенців у січні буде здійснена вчасно. Виплати нарахують і виплатять всім за графіком.

Також українцям доступна фіндопомога "Гроші на опалення" у січні 2025 року від організації ACTED. Гроші отримають мешканці громад деяких регіонів.

виплати фінансова допомога матеріальна допомога ВПО грошова допомога

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