Выплаты в январе — где принимают заявки на помощь от УВКБ ООН

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Кировоградской области с 20 января могут подавать заявки на финансовую помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Выплаты снова доступны для наиболее уязвимых категорий граждан.

Об этом говорится в сообщении УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Кто может зарегистрироваться на помощь от УВКБ ООН

Как отмечается, граждане могут подавать заявки на многоцелевую финпомощь УВКБ ООН представителям Благотворительного фонда "Право на защиту".

На денежную помощь смогут претендовать:

внутренне перемещенные лица, которые переместились в течение последних полгода в пределах страны, и которые не были включены в программу финпомощи УВКБ ООН ранее, не получали выплаты от других организаций за последние три месяца;

граждане, которые вернулись в Украину после вынужденного перемещения за границу или на свои адреса постоянного проживания после вынужденного перемещения в пределах страны из-за военных действий, не получали средства от УВКБ ООН, как лица, которые вернулись после вынужденного выезда в другую область/за границу из-за военных действий и не получали финпомощь от других организаций за последние три месяца.

Также важно, чтобы месячный доход на одного человека не превышал 5,4 тыс. гривен.

Обязательные критерии уязвимости:

неполная семья, где есть кто-то один из родителей, с несовершеннолетними детьми/лицами преклонного возраста (более 55 лет);

в семье из старших — один/двое пожилых людей (от 55 лет) воспитывают малолетних детей;

в семье есть лица с особыми потребностями: инвалидность/тяжелые хронические болезни;

Сумма помощи и необходимые документы

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев предоставляет единовременную выплату ВПЛ и пострадавшим от военных действий в размере 3,6 тыс. гривен на человека на три месяца. Максимально одному лицу в семье можно получить 10,8 тыс. гривен денежной помощи от УВКБ ООН.

При регистрации должны присутствовать все члены семьи в пунктах сбора данных. Необходимо подать следующие документы:

паспорт/свидетельство о рождении ребенка;

идентификационный код;

номер карты для начисления средств;

документы, где указано о категории уязвимости (в частности, медсправки).

Офис в г. Кропивницком работает с 9.00-15.00 по адресу: ул. Пашутинская, 31-а. За выездом мобильных бригад в области необходимо следить за информацией в Telegram-канале.

Ранее мы писали, что в Украине выплата социальной помощи для внутренних переселенцев в январе будет осуществлена вовремя. Деньги начислят и выплатят всем по графику.

Также украинцам доступна финпомощь "Деньги на отопление" в январе 2025 года от организации ACTED. Деньги получат жители громад некоторых регионов.