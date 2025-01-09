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Допомога для ВПО — що буде з виплатами у січні

9 січня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати ВПО — коли чекати на нарахування допомоги
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Міністерство соціальної політики запевнило, що громадяни, які мають право на соціальні виплати, отримають кошти у січні 2025 року, відповідно до графіків. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Графіки виплат ВПО у січні 2025 року

У відомстві зазначають, що виплата соцдопомоги у січні буде здійснена вчасно. Щодо виплат на проживання ВПО, то їх нарахують і виплатять за графіком.

Також повідомили, що, попри кібератаку на держреєстри, Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд, органи соцзахисту продовжують працювати у штатному режимі. Збій у роботі реєстрів Міністерства юстиції не вплинув на здійснення виплат для громадян, які попереднього місяця провели вчасно.

Відповідно до закону Про Державний бюджет на поточний рік, на соцзахист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, заклали 81,8 млрд гривень. Також передбачається збереження виплат на проживання як кризової виплати, яка є частиною підтримки уряду для переселенців.

Коли чекати грошей і розміри допомоги для ВПО

Кошти будуть нараховані 15 та 28 січня 2025 року, як і передбачено відповідними графіками.

Допомога для громадян, які мешкають в Україні і мають офіційний статус переселенця, становить:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;
  • для інших осіб — 2 тис. гривень.

Цьогоріч для внутрішніх переселенців продовжили виплати ще на пів року.

Нагадаємо, з 13 січня 2025 року громадяни можуть подавати заявки на багатоцільову допомогу до УВКБ ООН. Виплати будуть доступні у столиці та області.

Також ми писали, українцям доступна грошова допомога "Гроші на опалення" у січні. Кошти від організації ACTED передбачені для жителів громад деяких регіонів.

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