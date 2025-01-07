Виплати у січні — як отримати гроші від французької організації ACTED

Жінка тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть зареєстрування на допомогу "Гроші на опалення" від французької гуманітарної організації ACTED. Кошти отримають тільки жителі громад деяких регіонів.

Про це інформує громадська організація "ВПО України" у соцмережі Facebook.

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"Acted реєструє постраждале населення на допомогу за програмою "Гроші на опалення" у чотирьох областях. Зараз Acted реєструє на отримання допомоги "Гроші на опалення" лише мешканців певних громад. Щотижня оновлюються локації для реєстрації", — йдеться у повідомленні.

Долучитися до програми з надання фіндопомоги на опалювальний сезон мають змогу родини, у яких є одна з категорій вразливості. Ця умова є обов’язковою для участі у програмі, однак не гарантує отримання грошей. А саме:

в родині є троє і більше неповнолітніх дітей;

у домогосподарстві є діти до двох років;

в родині є вагітні жінки;

у домогосподарстві є особи з інвалідністю першої-другої групи;

в родині є особи з тяжкими хронічними хворобами;

у домогосподарстві є люди похилого віку від 60 років;

в родині є маломобільні особи, які потребують стороннього догляду;

домогосподарство очолює самотня жінка чи батько-одинак;

в родині є особи, які безпосередньо постраждали від агресії РФ (пошкоджене чи зруйноване житло, є поранення чи втрата мирних мешканців).

Програма допомоги націлена на родини:

які не здатні самостійно покрити потреби в опаленні;

не мають субсидії на опалення;

не отримують державні компенсації на опалення.

Де доступна допомога та як зареєструватися

Взяти участь у програмі зможуть ті громадяни, які на момент реалізації проживають на території певних громад в областях:

Сумській;

Харківській;

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській;

Чернігівській.

З повним переліком можна ознайомитися на сторінці організації ACTED у соцмережі.

Організатори зазначають, що в разі неспівпадіння місця проживання та критеріїв з вищевказаними, можна зателефонувати до колцентру відділу грошової допомоги за номерами телефонів (з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00):

0671311002;

0634535710;

0952852984.

"На жаль, через велику кількість дзвінків пропущені виклики не опрацьовуються. Тому, якщо ви не змогли додзвонитись до оператора, просимо вас зателефонувати знову", — йдеться у повідомленні.

З деталями програми грошової допомоги можна ознайомитися в комунікаційному порталі Acted, де необхідно внести певну особисту інформацію, за посиланням.

Раніше ми писали, що в деяких громадян є можливість оформити нову фінансову допомогу від БФ "Depaul Україна". В рамках програми, отримати виплати зможуть переселенці у столиці та Київській області.

Також ми повідомляли, що українські родини можуть отримати 43 тис. гривень. допомоги від благодійного фонду "Карітас Донецьк". Для цього потрібно відповідати певним критеріям.