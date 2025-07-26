Одноразова грошова допомога на опалення — як отримати у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні громадянам, які проживають у прифронтових регіонах, планують надати одноразову грошову допомогу для купівлі пічного опалення. Відповідний документ мають ухвалити до 31 липня 2025 року, а профінансують цю ініціативу міжнародні благодійні організації.

Про це йдеться в постанові Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

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Як отримати одноразову грошову допомогу на пічне опалення

Виплата розрахована на весь сезон 2025/26 року. Відомо, що на грошову допомогу у розмірі 19,4 тисячі гривень можуть розраховувати:

українці, які фактично проживають у домогосподарствах, що опалюються твердим пічним паливом;

мешканці 20-кілометрової зони від лінії зіткнення або державного кордону з РФ;

жителі територій активних чи можливих бойових дій, а також тимчасово окупованих населених пунктів.

Гроші виплачуватимуть домогосподарствам у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровський, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Як отримати виплату

Українцям потрібно надати:

копію паспорта;

податковий номер (РНОКПП);

документи, що підтверджують проживання в домогосподарстві;

довідки про пільги (якщо є);

реквізити банківського рахунку.

Гроші перераховуватимуть на банківські рахунки, виплат у вигляді готівки не буде. Також у документі зазначається, що українці, які вимушено покинули своє житло після 1 липня 2025 року через бойові дії, не втрачають права на допомогу. Вони можуть подавати документи за новим місцем проживання, якщо житло відповідає умовам програми. Постанова наразі перебуває на етапі погодження.

Хто не зможе отримати гроші

В програмі існують певні обмеження. Так, гроші не нарахують, якщо:

хтось із членів домогосподарства вже отримав допомогу на опалення у будь-якій формі в сезоні 2025/26;

заявник не проживає фактично за адресою подачі документів;

Також допомогу не нададуть, якщо претендент подасть неповний пакет документів.

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