Оплата комуналки — хто отримуватиме додатково до субсидії 700 грн щомісяця

Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деяким громадянам управління соцзахисту надає підтримку у вигляді додаткової допомоги у 500-700 грн на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, такою можливістю можуть скористатися родини з людьми з інвалідністю у Дніпрі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Департаменту соцполітики у м. Дніпро.

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Громадяни вразливих категорій можуть оформити додаткову виплату на оплату комунальних послуг, звернувшись до управління соцзахисту з пакетом документів та заявою.

Відповідна допомога не замінить субсидію, а лише стане її доповненням, чим зменшить фінансове навантаження. Скористатися правом на таку адресну допомогу можуть родини:

З дітьми з інвалідністю; Особами з інвалідністю першої групи, зокрема, якщо є порушення зору, проблеми з опорно-руховим апаратом, психічними розладами/інвалідністю з дитинства; Особами з інвалідністю другої групи з дитинства.

Адресну допомогу, зокрема, надають на оплату таких комунальних послуг:

утримання будинків, споруд та прибудинкової території;

управління багатоквартирним будинком;

вивезення сміття;

технічне обслуговування ліфтів;

тепло-, водо-, газо- та електропостачання, водовідведення.

Розмір грошової допомоги та як оформити

Сума додаткової виплати на оплату послуг ЖКГ залежить від сезону:

на неопалювальний сезон (з квітня до кінця жовтня) по 500 грн щомісяця на кожного громадянина з інвалідністю;

на опалювальний сезон (з листопада до кінця березня) по 700 грн щомісяця.

Для того, щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання та подати документи:

заяву;

копію паспорта/свідоцтва про народження дітей з інвалідністю/ ID-картку з підтвердженням адреси реєстрації;

довідку про склад родини/список зареєстрованих людей у домогосподарстві;

висновок лікарів;

особові рахунки з оплати послуг ЖКГ.

Нагадаємо, жителі Краматорська Донецької області отримають допомогу на купівлю твердого палива у липні цього року. Розмір виплати не перевищуватиме 19,4 тис. грн.

Також ми писали, що у ПФУ розповіли, що входить до загального доходу родини під час оформлення пільг на оплату комуналки. Правило щодо доходів поширили на всіх громадян, за винятком кількох категорій громадян.