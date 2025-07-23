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Головна Фінанси Українцям доплачуватимуть до субсидії по 700 грн — деталі

Українцям доплачуватимуть до субсидії по 700 грн — деталі

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Дата публікації: 23 липня 2025 08:50
Оплата комуналки — хто отримуватиме додатково до субсидії 700 грн щомісяця
Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деяким громадянам управління соцзахисту надає підтримку у вигляді додаткової допомоги у 500-700 грн на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, такою можливістю можуть скористатися родини з людьми з інвалідністю у Дніпрі. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Департаменту соцполітики у м. Дніпро.

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Громадяни вразливих категорій можуть оформити додаткову виплату на оплату комунальних послуг, звернувшись до управління соцзахисту з пакетом документів та заявою.

Відповідна допомога не замінить субсидію, а лише стане її доповненням, чим зменшить фінансове навантаження. Скористатися правом на таку адресну допомогу можуть родини:

  1. З дітьми з інвалідністю;
  2. Особами з інвалідністю першої групи, зокрема, якщо є порушення зору, проблеми з опорно-руховим апаратом, психічними розладами/інвалідністю з дитинства;
  3. Особами з інвалідністю другої групи з дитинства.

Адресну допомогу, зокрема, надають на оплату таких комунальних послуг:

  • утримання будинків, споруд та прибудинкової території;
  • управління багатоквартирним будинком;
  • вивезення сміття;
  • технічне обслуговування ліфтів;
  • тепло-, водо-, газо- та електропостачання, водовідведення.

Розмір грошової допомоги та як оформити 

Сума додаткової виплати на оплату послуг ЖКГ залежить від сезону:

  • на неопалювальний сезон (з квітня до кінця жовтня) по 500 грн щомісяця на кожного громадянина з інвалідністю;
  • на опалювальний сезон (з листопада до кінця березня) по 700 грн щомісяця.

Для того, щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання та подати документи:

  • заяву;
  • копію паспорта/свідоцтва про народження дітей з інвалідністю/ ID-картку з підтвердженням адреси реєстрації;
  • довідку про склад родини/список зареєстрованих людей у домогосподарстві;
  • висновок лікарів;
  • особові рахунки з оплати послуг ЖКГ.

Нагадаємо, жителі Краматорська Донецької області отримають допомогу на купівлю твердого палива у липні цього року. Розмір виплати не перевищуватиме 19,4 тис. грн

Також ми писали, що у ПФУ розповіли, що входить до загального доходу родини під час оформлення пільг на оплату комуналки. Правило щодо доходів поширили на всіх громадян, за винятком кількох категорій громадян. 

комунальні послуги субсидії виплати ЖКГ гроші інвалідність
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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