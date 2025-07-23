Оплата комуналки — хто отримуватиме додатково до субсидії 700 грн щомісяця

Українцям доплачуватимуть до субсидії по 700 грн — деталі
Деяким громадянам управління соцзахисту надає підтримку у вигляді додаткової допомоги у 500-700 грн на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, такою можливістю можуть скористатися родини з людьми з інвалідністю у Дніпрі.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Департаменту соцполітики у м. Дніпро.
Кому з українців додадуть кошти до субсидії
Громадяни вразливих категорій можуть оформити додаткову виплату на оплату комунальних послуг, звернувшись до управління соцзахисту з пакетом документів та заявою.
Відповідна допомога не замінить субсидію, а лише стане її доповненням, чим зменшить фінансове навантаження. Скористатися правом на таку адресну допомогу можуть родини:
- З дітьми з інвалідністю;
- Особами з інвалідністю першої групи, зокрема, якщо є порушення зору, проблеми з опорно-руховим апаратом, психічними розладами/інвалідністю з дитинства;
- Особами з інвалідністю другої групи з дитинства.
Адресну допомогу, зокрема, надають на оплату таких комунальних послуг:
- утримання будинків, споруд та прибудинкової території;
- управління багатоквартирним будинком;
- вивезення сміття;
- технічне обслуговування ліфтів;
- тепло-, водо-, газо- та електропостачання, водовідведення.
Розмір грошової допомоги та як оформити
Сума додаткової виплати на оплату послуг ЖКГ залежить від сезону:
- на неопалювальний сезон (з квітня до кінця жовтня) по 500 грн щомісяця на кожного громадянина з інвалідністю;
- на опалювальний сезон (з листопада до кінця березня) по 700 грн щомісяця.
Для того, щоб оформити допомогу, необхідно звернутися до управління соцзахисту за місцем проживання та подати документи:
- заяву;
- копію паспорта/свідоцтва про народження дітей з інвалідністю/ ID-картку з підтвердженням адреси реєстрації;
- довідку про склад родини/список зареєстрованих людей у домогосподарстві;
- висновок лікарів;
- особові рахунки з оплати послуг ЖКГ.
Нагадаємо, жителі Краматорська Донецької області отримають допомогу на купівлю твердого палива у липні цього року. Розмір виплати не перевищуватиме 19,4 тис. грн.
Також ми писали, що у ПФУ розповіли, що входить до загального доходу родини під час оформлення пільг на оплату комуналки. Правило щодо доходів поширили на всіх громадян, за винятком кількох категорій громадян.
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