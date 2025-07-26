Единовременная денежная помощь на отопление — как получить в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине гражданам, проживающим в прифронтовых регионах, планируют предоставить одноразовую денежную помощь для покупки печного отопления. Соответствующий документ должны принять до 31 июля 2025 года, а профинансируют эту инициативу международные благотворительные организации.

Об этом говорится в постановлении Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

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Как получить единовременную денежную помощь на печное отопление

Выплата рассчитана на весь сезон 2025/2026 года. Известно, что на денежную помощь в размере 19,4 тысячи гривен могут рассчитывать:

украинцы, которые фактически проживают в домохозяйствах, отапливаемых твердым печным топливом;

жители 20-километровой зоны от линии соприкосновения или государственной границы с РФ;

жители территорий активных или возможных боевых действий, а также временно оккупированных населенных пунктов.

Деньги будут выплачивать домохозяйствам в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.

Как получить выплату

Украинцам нужно предоставить:

копию паспорта;

налоговый номер (РНОКПП);

документы, подтверждающие проживание в домохозяйстве;

справки о льготах (если есть);

реквизиты банковского счета.

Деньги будут перечислять на банковские счета, выплат в виде наличных не будет. Также в документе отмечается, что украинцы, которые вынужденно покинули свое жилье после 1 июля 2025 года из-за боевых действий, не теряют права на помощь. Они могут подавать документы по новому месту жительства, если жилье соответствует условиям программы. Постановление сейчас находится на этапе согласования.

Кто не сможет получить деньги

В программе существуют определенные ограничения. Так, деньги не начислят, если:

кто-то из членов домохозяйства уже получил помощь на отопление в любой форме в сезоне 2025/26;

заявитель не проживает фактически по адресу подачи документов.

Также помощь не предоставят, если претендент подаст неполный пакет документов.

Ранее мы рассказывали, у кого из украинцев есть право на дополнительные 700 гривен к жилищной субсидии. Такую выплату предоставляют отдельным категориям граждан в Днепре. Узнавайте также, как теперь будут отапливать жилье украинцев в крупных городах.