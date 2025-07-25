Виплати від Агенції ООН — де відкрили реєстрацію наприкінці липня

Людина кладе гроші до гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року частина українців може зареєструватися на виплату багатоцільової грошової допомоги від Агенції ООН у справах біженців. Йдеться про тримісячну підтримку у розмірі 3,6 тис. грн на кожного заявника.

Про це йдеться у повідомленні представників Агенції ООН у Telegram.

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Розраховувати на виплати від Агенції ООН у справах біженців можуть вразливі категорії жителів м. Ромни Сумського регіону. Відкрито реєстрацію:

для переселенців, які переїхали не більш, ніж шість місяців тому;

для біженців, які повернулись в Україну з-за кордону.

Важлива умова — претенденти не отримували аналогічну допомогу від інших міжнародних чи українських організацій за останні три місяці. Однак винятки передбачені для таких категорій осіб:

у родині є лише батько чи мати, які виховують неповнолітніх дітей чи дбають про осіб похилого віку;

сім'ю очолює особа похилого віку, яка займається вихованням дітей до 18 років;

у родині є тяжкохворі особи чи люди з групою інвалідності.

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За інформацією організаторів, заявки будуть приймати від жителів Роменської громади представники благодійного фонду "Право на захист". Всі охочі зможуть потрапити на прийом у пункт збору даних виключно за попереднім записом.

"До уваги мешканців Роменської громади! Відкрито запис в чергу для прийому у м. Ромни на 28 липня 2025 (понеділок), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38", — йдеться у повідомленні.

Від громадян вимагатимуть надання таких документів на кожну особу в родині (за наявності):

документа, що посвідчує особу;

ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження дітей;

номера банківської картки;

документів, де підтверджується категорія вразливості;

номера телефону заявника.

Розмір допомоги становить 3,6 тис. грн на одну особу. Триватиме фінансування три місяці, тобто загальна сума на кожного члена домогосподарства буде становити 10,8 тис. грн.

Раніше ми писали, що у серпні цього року деякі українці отримають фінансову допомогу до Дня Незалежності. Відомо, хто має право на суму від 450 грн до 3,1 тис. грн.

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