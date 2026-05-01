Виплата фінансової допомоги для ВПО: хто і де може отримати 12 000 грн

Українцям виплатять фіндопомогу у 12 000 грн у травні: які умови
У травні 2026 року жителі одного з міст України мають можливість отримати фінансову допомогу від представництва релігійної місії "Карітас-Спес". Згідно з програмою, кожному з родини нададуть одноразову виплату на покриття ключових життєвих потреб.
Про те, хто і за яких умов зможе отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.
Правила надання фінансової допомоги у травні
Йдеться про реалізацію проєкту з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Харківському регіоні. Громадяни, які виїхали з територій, де була оголошена обов'язкова евакуація за останні 45 днів, можуть звернутись за виплатами до центру "Карітас-Спес Харків".
"Реєстрація проводиться в рамках проєкту "Продовження гуманітарного реагування в Україні у 2026-2027 роках та посилення інституційної спроможності Карітас-Спес Україна і І партнерської мережі" за підтримки Irish Aid та Trocaire", — йдеться у повідомленні.
У рамках проєкту заявники отримають грошову допомогу у розмірі 12 300 грн на кожну людину в родині. Разова виплата розрахована на тримісячний період на покриття базових потреб після евакуації.
Кошти будуть надані також і тим, хто перемістився пізніше ніж 45 днів тому, але треба буде додати окремі документи.
Як зареєструватися у програмі та необхідні документи
Жителі Харківського регіону можуть отримати грошову допомогу від представництва "Карітас-Спес" на основі поданих документів для підтвердження реєстрації. Йдеться про:
- реєстраційний запис в офіційних центрах евакуації/транзиту, місцях збору/колективних центрах;
- списки/документацію, що надали гуманітарні організації, громадські організації та волонтери, які проводять евакуацію;
- довідку переселенця до 45 днів (з пропискою у місці обов’язкової евакуації);
- транспортна квитанція/квиток;
- реєстраційні документи, що могла видати місцева влада;
- документи з підтвердженням місця постійного проживання (паперовий додаток до ID-картки, довідка ВПО, договір на оренду житла).
У разі, якщо на території, де проживала людина, евакуацію оголосили понад 45 днів, то потрібно додати:
- чек із зазначенням указаного населеного пункту, з якого відбулась евакуація з датою не пізніше 45 днів на час реєстрації;
- довідку від старости з вказаною датою виїзду не пізніше 45 днів на час реєстрації;
- реєстраційний запис в офіційних центрах евакуації/транзиту, місцях збору/колективних центрах.
