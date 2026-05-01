Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Українцям виплатять фіндопомогу у 12 000 грн у травні: які умови

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 08:00
Виплата фінансової допомоги для ВПО: хто і де може отримати 12 000 грн
Жінка з підлітком. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року жителі одного з міст України мають можливість отримати фінансову допомогу від представництва релігійної місії "Карітас-Спес". Згідно з програмою, кожному з родини нададуть одноразову виплату на покриття ключових життєвих потреб.

 Про те, хто і за яких умов зможе отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Правила надання фінансової допомоги у травні

Йдеться про реалізацію проєкту з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Харківському регіоні. Громадяни, які виїхали з територій, де була оголошена обов'язкова евакуація за останні 45 днів, можуть звернутись за виплатами до центру "Карітас-Спес Харків".

"Реєстрація проводиться в рамках проєкту "Продовження гуманітарного реагування в Україні у 2026-2027 роках та посилення інституційної спроможності Карітас-Спес Україна і І партнерської мережі" за підтримки Irish Aid та Trocaire", — йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту заявники отримають грошову допомогу у розмірі 12 300 грн на кожну людину в родині. Разова виплата розрахована на тримісячний період на покриття базових потреб після евакуації.

Кошти будуть надані також і тим, хто перемістився пізніше ніж 45 днів тому, але треба буде додати окремі документи. 

Як зареєструватися у програмі та необхідні документи

Жителі Харківського регіону можуть отримати грошову допомогу від представництва "Карітас-Спес" на основі поданих документів для підтвердження реєстрації. Йдеться про:

  • реєстраційний запис в офіційних центрах евакуації/транзиту, місцях збору/колективних центрах;
  • списки/документацію, що надали гуманітарні організації, громадські організації та волонтери, які проводять евакуацію;
  • довідку переселенця до 45 днів (з пропискою у місці обов’язкової евакуації);
  • транспортна квитанція/квиток;
  • реєстраційні документи, що могла видати місцева влада;
  • документи з підтвердженням місця постійного проживання (паперовий додаток до ID-картки, довідка ВПО, договір на оренду житла).

У разі, якщо на території, де проживала людина, евакуацію оголосили понад 45 днів, то потрібно додати:

  • чек із зазначенням указаного населеного пункту, з якого відбулась евакуація з датою не пізніше 45 днів на час реєстрації;
  • довідку від старости з вказаною датою виїзду не пізніше 45 днів на час реєстрації;
  •  реєстраційний запис в офіційних центрах евакуації/транзиту, місцях збору/колективних центрах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в рамках проєкту "Життєздатність+" українцям доступна фіндопомога у розмірі до 20 000 євро. Вразливим категоріям громадянам дали можливість оформити виплати на підтримку бізнесу.  

Ще Новини.LIVE писали, що у Києві доступна реєстрація на отримання фінансової допомоги за проєктом GROW з грантами до 100 000 грн. Також є можливість отримати до 36 000 грн на курси, що будуть відповідати потребам ринку праці. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації