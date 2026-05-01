Виплата фінансової допомоги для ВПО: хто і де може отримати 12 000 грн

У травні 2026 року жителі одного з міст України мають можливість отримати фінансову допомогу від представництва релігійної місії "Карітас-Спес". Згідно з програмою, кожному з родини нададуть одноразову виплату на покриття ключових життєвих потреб.

Про те, хто і за яких умов зможе отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Правила надання фінансової допомоги у травні

Йдеться про реалізацію проєкту з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у Харківському регіоні. Громадяни, які виїхали з територій, де була оголошена обов'язкова евакуація за останні 45 днів, можуть звернутись за виплатами до центру "Карітас-Спес Харків".

"Реєстрація проводиться в рамках проєкту "Продовження гуманітарного реагування в Україні у 2026-2027 роках та посилення інституційної спроможності Карітас-Спес Україна і І партнерської мережі" за підтримки Irish Aid та Trocaire", — йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту заявники отримають грошову допомогу у розмірі 12 300 грн на кожну людину в родині. Разова виплата розрахована на тримісячний період на покриття базових потреб після евакуації.

Кошти будуть надані також і тим, хто перемістився пізніше ніж 45 днів тому, але треба буде додати окремі документи.

Як зареєструватися у програмі та необхідні документи

Жителі Харківського регіону можуть отримати грошову допомогу від представництва "Карітас-Спес" на основі поданих документів для підтвердження реєстрації. Йдеться про:

реєстраційний запис в офіційних центрах евакуації/транзиту, місцях збору/колективних центрах;

списки/документацію, що надали гуманітарні організації, громадські організації та волонтери, які проводять евакуацію;

довідку переселенця до 45 днів (з пропискою у місці обов’язкової евакуації);

транспортна квитанція/квиток;

реєстраційні документи, що могла видати місцева влада;

документи з підтвердженням місця постійного проживання (паперовий додаток до ID-картки, довідка ВПО, договір на оренду житла).

У разі, якщо на території, де проживала людина, евакуацію оголосили понад 45 днів, то потрібно додати:

чек із зазначенням указаного населеного пункту, з якого відбулась евакуація з датою не пізніше 45 днів на час реєстрації;

довідку від старости з вказаною датою виїзду не пізніше 45 днів на час реєстрації;

реєстраційний запис в офіційних центрах евакуації/транзиту, місцях збору/колективних центрах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в рамках проєкту "Життєздатність+" українцям доступна фіндопомога у розмірі до 20 000 євро. Вразливим категоріям громадянам дали можливість оформити виплати на підтримку бізнесу.

Ще Новини.LIVE писали, що у Києві доступна реєстрація на отримання фінансової допомоги за проєктом GROW з грантами до 100 000 грн. Також є можливість отримати до 36 000 грн на курси, що будуть відповідати потребам ринку праці.