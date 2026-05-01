Выплата финансовой помощи для ВПЛ: кто и где может получить 12 000 грн

Украинцам выплатят финпомощь в 12 000 грн в мае: какие условия
В мае 2026 года жители одного из городов Украины имеют возможность получить финансовую помощь от представительства религиозной миссии "Каритас-Спес". Согласно программе, каждому из семьи предоставят единовременную выплату на покрытие ключевых жизненных потребностей.
О том, кто и при каких условиях сможет получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Правила предоставления финансовой помощи в мае
Речь идет о реализации проекта по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Харьковском регионе. Граждане, которые выехали с территорий, где была объявлена обязательная эвакуация за последние 45 дней, могут обратиться за выплатами в центр "Каритас-Спес Харьков".
"Регистрация проводится в рамках проекта "Продолжение гуманитарного реагирования в Украине в 2026-2027 годах и усиление институциональной способности Каритас-Спес Украина и партнерской сети" при поддержке Irish Aid и Trocaire", — говорится в сообщении.
В рамках проекта заявители получат денежную помощь в размере 12 300 грн на каждого человека в семье. Разовая выплата рассчитана на трехмесячный период на покрытие базовых потребностей после эвакуации.
Средства будут предоставлены также и тем, кто переместился позже чем 45 дней назад, но надо будет приложить отдельные документы.
Как зарегистрироваться в программе и необходимые документы
Жители Харьковского региона могут получить денежную помощь от представительства "Каритас-Спес" на основе поданных документов для подтверждения регистрации. Речь идет о:
- регистрационной записи в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора/коллективных центрах;
- списках/документации, которые предоставили гуманитарные организации, общественные организации и волонтеры, проводящие эвакуацию;
- справку переселенца до 45 дней (с пропиской в месте обязательной эвакуации);
- транспортная квитанция/билет;
- регистрационные документы, которые могли выдать местные власти;
- документы с подтверждением места постоянного проживания (бумажное приложение к ID-карте, справка ВПЛ, договор на аренду жилья).
В случае, если на территории, где проживал человек, эвакуацию объявили более 45 дней, то нужно добавить:
- чек с указанием указанного населенного пункта, из которого состоялась эвакуация с датой не позднее 45 дней на время регистрации;
- справку от старосты с указанной датой выезда не позднее 45 дней на время регистрации;
- регистрационную запись в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора/коллективных центрах.
