Украинцам выплатят финпомощь в 12 000 грн в мае: какие условия

Украинцам выплатят финпомощь в 12 000 грн в мае: какие условия

Дата публикации 1 мая 2026 08:00
Выплата финансовой помощи для ВПЛ: кто и где может получить 12 000 грн
Женщина с подростком. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года жители одного из городов Украины имеют возможность получить финансовую помощь от представительства религиозной миссии "Каритас-Спес". Согласно программе, каждому из семьи предоставят единовременную выплату на покрытие ключевых жизненных потребностей.

О том, кто и при каких условиях сможет получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Правила предоставления финансовой помощи в мае

Речь идет о реализации проекта по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Харьковском регионе. Граждане, которые выехали с территорий, где была объявлена обязательная эвакуация за последние 45 дней, могут обратиться за выплатами в центр "Каритас-Спес Харьков".

"Регистрация проводится в рамках проекта "Продолжение гуманитарного реагирования в Украине в 2026-2027 годах и усиление институциональной способности Каритас-Спес Украина и партнерской сети" при поддержке Irish Aid и Trocaire", — говорится в сообщении.

В рамках проекта заявители получат денежную помощь в размере 12 300 грн на каждого человека в семье. Разовая выплата рассчитана на трехмесячный период на покрытие базовых потребностей после эвакуации.

Средства будут предоставлены также и тем, кто переместился позже чем 45 дней назад, но надо будет приложить отдельные документы.

Как зарегистрироваться в программе и необходимые документы

Жители Харьковского региона могут получить денежную помощь от представительства "Каритас-Спес" на основе поданных документов для подтверждения регистрации. Речь идет о:

  • регистрационной записи в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора/коллективных центрах;
  • списках/документации, которые предоставили гуманитарные организации, общественные организации и волонтеры, проводящие эвакуацию;
  • справку переселенца до 45 дней (с пропиской в месте обязательной эвакуации);
  • транспортная квитанция/билет;
  • регистрационные документы, которые могли выдать местные власти;
  • документы с подтверждением места постоянного проживания (бумажное приложение к ID-карте, справка ВПЛ, договор на аренду жилья).

В случае, если на территории, где проживал человек, эвакуацию объявили более 45 дней, то нужно добавить:

  • чек с указанием указанного населенного пункта, из которого состоялась эвакуация с датой не позднее 45 дней на время регистрации;
  • справку от старосты с указанной датой выезда не позднее 45 дней на время регистрации;
  • регистрационную запись в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора/коллективных центрах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в рамках проекта "Жизнеспособность+" украинцам доступна финпомощь в размере до 20 000 евро. Уязвимым категориям граждан дали возможность оформить выплаты на поддержку бизнеса.

Еще Новини.LIVE писали, что в Киеве доступна регистрация на получение финансовой помощи по проекту GROW с грантами до 100 000 грн. Также есть возможность получить до 36 000 грн на курсы, которые будут соответствовать потребностям рынка труда.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
