Выплата финансовой помощи для ВПЛ: кто и где может получить 12 000 грн

В мае 2026 года жители одного из городов Украины имеют возможность получить финансовую помощь от представительства религиозной миссии "Каритас-Спес". Согласно программе, каждому из семьи предоставят единовременную выплату на покрытие ключевых жизненных потребностей.

О том, кто и при каких условиях сможет получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Правила предоставления финансовой помощи в мае

Речь идет о реализации проекта по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в Харьковском регионе. Граждане, которые выехали с территорий, где была объявлена обязательная эвакуация за последние 45 дней, могут обратиться за выплатами в центр "Каритас-Спес Харьков".

"Регистрация проводится в рамках проекта "Продолжение гуманитарного реагирования в Украине в 2026-2027 годах и усиление институциональной способности Каритас-Спес Украина и партнерской сети" при поддержке Irish Aid и Trocaire", — говорится в сообщении.

В рамках проекта заявители получат денежную помощь в размере 12 300 грн на каждого человека в семье. Разовая выплата рассчитана на трехмесячный период на покрытие базовых потребностей после эвакуации.

Средства будут предоставлены также и тем, кто переместился позже чем 45 дней назад, но надо будет приложить отдельные документы.

Как зарегистрироваться в программе и необходимые документы

Жители Харьковского региона могут получить денежную помощь от представительства "Каритас-Спес" на основе поданных документов для подтверждения регистрации. Речь идет о:

регистрационной записи в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора/коллективных центрах;

списках/документации, которые предоставили гуманитарные организации, общественные организации и волонтеры, проводящие эвакуацию;

справку переселенца до 45 дней (с пропиской в месте обязательной эвакуации);

транспортная квитанция/билет;

регистрационные документы, которые могли выдать местные власти;

документы с подтверждением места постоянного проживания (бумажное приложение к ID-карте, справка ВПЛ, договор на аренду жилья).

В случае, если на территории, где проживал человек, эвакуацию объявили более 45 дней, то нужно добавить:

чек с указанием указанного населенного пункта, из которого состоялась эвакуация с датой не позднее 45 дней на время регистрации;

справку от старосты с указанной датой выезда не позднее 45 дней на время регистрации;

регистрационную запись в официальных центрах эвакуации/транзита, местах сбора/коллективных центрах.

