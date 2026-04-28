Виплати до 20 000 євро у трьох областях: кому з громадян похилого віку доступні гранти

Люди похилого віку, гроші.

Навесні 2026 року у трьох українських регіонах є можливість зареєструватися у грантовій програмі з надання допомоги представникам малого бізнесу. Виплати у розмірі до 20 000 євро у рамках програми зможуть оформити вразливі категорії громадян, зокрема пенсіонери.

Про те, кому можна подати заявку на участь, розповідає видання Новини.LIVE.

Умови надання українцям грантової допомоги

Йдеться про реалізації проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни" Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.

Ключовою метою грантової програми є надання підтримки економіці, відновивши робочі місця та виробництво.

Необхідно виконати основні умови:

Мати реєстрацію бізнесу не менш ніж один рік; Бізнес має бути власністю громадянина України; Можливість створити нові робочі місця. Географічне розташовання: у Києві, Чернігові та Сумах, а також в областях.

Також важливо те, що гроші, в першу чергу, отримають вразливі категорії громадян:

постраждалі від війни;

власники пошкодженого, зруйнованого та переміщеного підприємства;

підприємства, очолювані ветеранами, жінками, молоддю;

бізнес, діяльність якого сприяє підтримці вразливих верств населення;

підприємства у сільській місцевості.

Як подати заявку для отримання гранту

За інформацією організаторів, представники малих підприємств мають подати заявку через онлайн-форму.

Прийматимуть лишу одну заявку на одне підприємство чи особу. Заявки відхилять від тих, хто подасть запит на більш ніж один грант Також не зможуть отримати допомогу підприємства, які вже отримували гранти.

