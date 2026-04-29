Виплати від Карітас: українські родини можуть оформити допомогу у 12 300 грн навесні

29 квітня 2026 року жителі одного з українських міст можуть отримати грошову допомогу від представництва "Карітас України". В рамках програми кожному з родини обіцяють надати одноразову виплату, що покриватиме три місяці базових потреб.

Хто зможе отримати фінансову допомогу від Карітас

Йдеться про проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні в Полтаві та Полтавській області". Реєстрація стартувала на надання грошової допомоги за програмою UCT2 для евакуйованих домогосподарств у місті Горішні Плавні Кременчуцького району.

У рамках проєкту від представництва "Карітас України" претендентам виплатять допомогу у розмірі 12 300 грн на одну особу в родині. Йдеться про разову виплату на тримісячний період на базові потреби після евакуації.

Отримати фіндопомогу зможуть домогосподарства, які були змушені евакуюватися (самостійно чи примусово) у зв'язку з бойовими діями, обстрілами або офіційним рішенням про евакуацію.

Читайте також:

Кошти нададуть тим, хто перемістився не пізніше ніж 45 днів тому. Необхідно мати довідку внутрішньо переміщеної особи (видану до 45 днів) або інше підтвердження переміщення.

Як зареєструватися та список необхідних документів

Жителі Горішніх плавнів можуть отримати грошову допомогу від представництва "Карітас України" у приймаючій громаді. Звернутися необхідно 29 квітня з 11:00 за адресою: провулок Молодіжний, 6.

Для реєстрації у програмі допомоги необхідно надати:

паспорт/інший документ, що посвідчить особу (закордонний паспорт/посвідку на постійне проживання);

ідентифікаційний код;

довідку ВПО (до 45 днів);

банківські реквізити IBAN;

свідоцтва про народження (для дітей).

Важливим обмеженням є те, що допомогу нададуть лише за визначеними критеріями та за умови, що заявник не отримував грошову допомогу від інших благодійників за останні пів року. Реєстрація може відбутися протягом 45 днів після переміщення.

Водночас кількість членів домогосподарства для отримання допомоги не обмежується.

Дізнатися деталі можна за номерами телефонів:

050 305 50 80;

050 346 4693.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у трьох регіонах діє грантова програма підтримки представників малого бізнесу. Ті, у кого пошкоджене, зруйноване та переміщене підприємство, можуть отримати виплату у розмірі до 20 000 євро.

Ще Новини.LIVE писали, що жителі Чернігівського регіону, які мешкають у межах 0-50 км від лінії фронту, можуть отримати допомогу в рамках програми за фінпідтримки США. Кожній особі в родині дадуть близько 11 000 грн.