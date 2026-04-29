Виплати до 100 000 грн: українців запрошують взяти участь у грантовій програмі

У квітні 2026 року у Києві доступна реєстрація на отримання фінансової допомоги у межах проєкту GROW з грантами до 100 000 грн. Долучитися до участі можуть громадяни, які бажають відкрити та розвивати власну справу, а також пройти перекваліфікацію.

Про те, хто і як може отримати гранти, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.

Умови програми допомоги з грантами до 100 000 грн

Навесні продовжує набір учасників до грантової підтримки благодійний фонд "Карітас-Київ". Метою програми є не просто надати фінансування, а допомогти громадянам створити життєздатний та стійкий бізнес. Ініціатива буде корисна для шукачів роботи, майбутніх підприємців, переміщених осіб та бізнесів.

У рамках програми громадяни отримають можливість:

Започаткувати власний бізнес з нуля; Відновити діяльність після релокації; Отримати фінансову та юридичну підтримку; Пройти навчання з підприємництва та фінансової грамотності; Отримати менторство від досвідчених підприємців.

Категорії потенційних грантоотримувачів:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

малозабезпечені сім’ї (дохід не вище 8 422 грн на одну особу);

самотні батьки;

багатодітні родини;

громадяни віком 50+;

особи з інвалідністю;

ветерани та члени їхніх сімей.

"Ми допомагаємо людям знайти нову професію, отримати сучасні навички або започаткувати власну справу через навчання, менторство та грантову підтримку... Допомога надається у межах проєкту GROW (Guidance in resources, opportunities and work) за підтримки Caritas Española та Caritas Ukraine", — йдеться у повідомленні.

Розміри грантів та як взяти участь

Згідно з умовами програми, залежно від виду підтримки громадяни зможуть отримати різні суми грантів. Зокрема:

кошти на навчання та перепідготовку (фінансування професійних курсів, що відповідають актуальним потребам ринку праці) — до 36 000 грн;

гранти на навчання на робочому місці (можливість пройти практичну перепідготовку у роботодавців) — до 36 000 грн.

Також передбачається надання грошової допомоги на запуск або підтримку власного бізнесу. Після завершення навчання та затвердження бізнес-плану учасникам можна буде подати заявку на грант для покриття таких витрат:

обладнання;

оренду;

матеріали;

інші витрати, потрібні для запуску.

Розмір гранту становитиме 100 000 грн, проте за умови обгрунтування суму можуть збільшити.

Для реєстрації у програмі необхідно заповнити спеціальну анкету.

