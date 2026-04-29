Виплати до 100 000 грн: українців запрошують взяти участь у грантовій програмі

Українці отримають до 100 000 грн: на що можна витратити кошти
У квітні 2026 року у Києві доступна реєстрація на отримання фінансової допомоги у межах проєкту GROW з грантами до 100 000 грн. Долучитися до участі можуть громадяни, які бажають відкрити та розвивати власну справу, а також пройти перекваліфікацію.
Про те, хто і як може отримати гранти, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів.
Умови програми допомоги з грантами до 100 000 грн
Навесні продовжує набір учасників до грантової підтримки благодійний фонд "Карітас-Київ". Метою програми є не просто надати фінансування, а допомогти громадянам створити життєздатний та стійкий бізнес. Ініціатива буде корисна для шукачів роботи, майбутніх підприємців, переміщених осіб та бізнесів.
У рамках програми громадяни отримають можливість:
- Започаткувати власний бізнес з нуля;
- Відновити діяльність після релокації;
- Отримати фінансову та юридичну підтримку;
- Пройти навчання з підприємництва та фінансової грамотності;
- Отримати менторство від досвідчених підприємців.
Категорії потенційних грантоотримувачів:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- малозабезпечені сім’ї (дохід не вище 8 422 грн на одну особу);
- самотні батьки;
- багатодітні родини;
- громадяни віком 50+;
- особи з інвалідністю;
- ветерани та члени їхніх сімей.
"Ми допомагаємо людям знайти нову професію, отримати сучасні навички або започаткувати власну справу через навчання, менторство та грантову підтримку... Допомога надається у межах проєкту GROW (Guidance in resources, opportunities and work) за підтримки Caritas Española та Caritas Ukraine", — йдеться у повідомленні.
Розміри грантів та як взяти участь
Згідно з умовами програми, залежно від виду підтримки громадяни зможуть отримати різні суми грантів. Зокрема:
- кошти на навчання та перепідготовку (фінансування професійних курсів, що відповідають актуальним потребам ринку праці) — до 36 000 грн;
- гранти на навчання на робочому місці (можливість пройти практичну перепідготовку у роботодавців) — до 36 000 грн.
Також передбачається надання грошової допомоги на запуск або підтримку власного бізнесу. Після завершення навчання та затвердження бізнес-плану учасникам можна буде подати заявку на грант для покриття таких витрат:
- обладнання;
- оренду;
- матеріали;
- інші витрати, потрібні для запуску.
Розмір гранту становитиме 100 000 грн, проте за умови обгрунтування суму можуть збільшити.
Для реєстрації у програмі необхідно заповнити спеціальну анкету.
