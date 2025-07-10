Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам выплатят помощь в двух регионах — детали

Украинцам выплатят помощь в двух регионах — детали

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 13:00
Выплаты для уязвимых групп украинцев — где стартовала программа
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В двух регионах Украины заработал проект комплексной поддержки уязвимых групп населения. В частности, в его рамках граждане смогут получить денежную помощь в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "100% Жизнь" в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что надо знать о проекте поддержки уязвимых групп украинцев

Речь идет о реализации проекта "От уязвимости к силе: Комплексная инициатива защиты". Он призван оказать поддержку уязвимым группам населения в прифронтовых громадах Сумского и Харьковского регионов.

Как отмечается, проект реализует благотворительная организация "100% Жизнь" в партнерстве с общественной организацией "Украинская улыбка" и Агентством устойчивого развития города при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

По счету речь идет о четвертом проекте организации при поддержке UHF, который администрируется Управлением ООН по координации гуманитарных дел.

В ходе предыдущих инициатив помощь получили десятки тысяч детей и внутренних переселенцев, включая создание гуманитарного хаба в Ровенской и масштабную образовательную программу с психосоциальной помощью.

"С начала полномасштабного вторжения доступ к защите и поддержке для многих людей на прифронтовых территориях оставался крайне ограниченным. Поэтому начало этого проекта является крайне ценным и необходимым для своевременной помощи людям", — отметили в организации.

допомога українцям
Объявление. Источник: ОО "100% жизни"

Что предусматривает проект поддержки граждан

Фокус проекта нацелен на жителей прифронтовых громад и оказание поддержки наиболее уязвимым категориям населения, в частности:

  • людям с инвалидностью;
  • женщинам в кризисе;
  • несовершеннолетним детям.

Он будет предусматривать предоставление:

  • психосоциальной поддержки;
  • помощи детям с нарушениями слуха и зрения;
  • денежной помощи;
  • реагирования на гендерно обусловленное насилие;
  • информационных сессий;
  • гуманитарной дистрибуции;

Соответствующий проект продлится до конца мая 2026 года.

Ранее мы писали, что до 21 июля граждане могут подать заявки на участие в программе помощи от UHF. Средства смогут получить только люди с инвалидностью I-III групп.

Также мы сообщали о реализации проекта от JERU. В его рамках можно получить выплаты на расширение и восстановление собственного дела.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации