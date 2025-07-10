Выплаты для уязвимых групп украинцев — где стартовала программа

Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В двух регионах Украины заработал проект комплексной поддержки уязвимых групп населения. В частности, в его рамках граждане смогут получить денежную помощь в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "100% Жизнь" в соцсети Facebook.

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Что надо знать о проекте поддержки уязвимых групп украинцев

Речь идет о реализации проекта "От уязвимости к силе: Комплексная инициатива защиты". Он призван оказать поддержку уязвимым группам населения в прифронтовых громадах Сумского и Харьковского регионов.

Как отмечается, проект реализует благотворительная организация "100% Жизнь" в партнерстве с общественной организацией "Украинская улыбка" и Агентством устойчивого развития города при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).

По счету речь идет о четвертом проекте организации при поддержке UHF, который администрируется Управлением ООН по координации гуманитарных дел.

В ходе предыдущих инициатив помощь получили десятки тысяч детей и внутренних переселенцев, включая создание гуманитарного хаба в Ровенской и масштабную образовательную программу с психосоциальной помощью.

"С начала полномасштабного вторжения доступ к защите и поддержке для многих людей на прифронтовых территориях оставался крайне ограниченным. Поэтому начало этого проекта является крайне ценным и необходимым для своевременной помощи людям", — отметили в организации.

Объявление. Источник: ОО "100% жизни"

Что предусматривает проект поддержки граждан

Фокус проекта нацелен на жителей прифронтовых громад и оказание поддержки наиболее уязвимым категориям населения, в частности:

людям с инвалидностью;

женщинам в кризисе;

несовершеннолетним детям.

Он будет предусматривать предоставление:

психосоциальной поддержки;

помощи детям с нарушениями слуха и зрения;

денежной помощи;

реагирования на гендерно обусловленное насилие;

информационных сессий;

гуманитарной дистрибуции;

Соответствующий проект продлится до конца мая 2026 года.



Ранее мы писали, что до 21 июля граждане могут подать заявки на участие в программе помощи от UHF. Средства смогут получить только люди с инвалидностью I-III групп.



Также мы сообщали о реализации проекта от JERU. В его рамках можно получить выплаты на расширение и восстановление собственного дела.