Выплаты для уязвимых групп украинцев — где стартовала программа

Украинцам выплатят помощь в двух регионах — детали
В двух регионах Украины заработал проект комплексной поддержки уязвимых групп населения. В частности, в его рамках граждане смогут получить денежную помощь в 2025 году.
Об этом сообщает пресс-служба благотворительной организации "100% Жизнь" в соцсети Facebook.
Что надо знать о проекте поддержки уязвимых групп украинцев
Речь идет о реализации проекта "От уязвимости к силе: Комплексная инициатива защиты". Он призван оказать поддержку уязвимым группам населения в прифронтовых громадах Сумского и Харьковского регионов.
Как отмечается, проект реализует благотворительная организация "100% Жизнь" в партнерстве с общественной организацией "Украинская улыбка" и Агентством устойчивого развития города при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF).
По счету речь идет о четвертом проекте организации при поддержке UHF, который администрируется Управлением ООН по координации гуманитарных дел.
В ходе предыдущих инициатив помощь получили десятки тысяч детей и внутренних переселенцев, включая создание гуманитарного хаба в Ровенской и масштабную образовательную программу с психосоциальной помощью.
"С начала полномасштабного вторжения доступ к защите и поддержке для многих людей на прифронтовых территориях оставался крайне ограниченным. Поэтому начало этого проекта является крайне ценным и необходимым для своевременной помощи людям", — отметили в организации.
Что предусматривает проект поддержки граждан
Фокус проекта нацелен на жителей прифронтовых громад и оказание поддержки наиболее уязвимым категориям населения, в частности:
- людям с инвалидностью;
- женщинам в кризисе;
- несовершеннолетним детям.
Он будет предусматривать предоставление:
- психосоциальной поддержки;
- помощи детям с нарушениями слуха и зрения;
- денежной помощи;
- реагирования на гендерно обусловленное насилие;
- информационных сессий;
- гуманитарной дистрибуции;
Соответствующий проект продлится до конца мая 2026 года.
Ранее мы писали, что до 21 июля граждане могут подать заявки на участие в программе помощи от UHF. Средства смогут получить только люди с инвалидностью I-III групп.
Также мы сообщали о реализации проекта от JERU. В его рамках можно получить выплаты на расширение и восстановление собственного дела.
Читайте Новини.LIVE!