Виплати до 54 тис. грн — кому і де доступна грошова допомога

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року для українських громадян доступна програма допомоги, в рамках якої можна отримати кошти на розширення та відновлення бізнесу. Заявки можуть подавати жителі у Хмельницькій області.

Про це інформує пресслужба Хмельницького обласного центру зайнятості у Facebook.

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Умови програми допомоги для бізнесу

Як зазначається, реалізує проєкт громадська організація "Подільський центр "Гендерна рада" у партнерстві з JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні Welthungerhilfe та Concern Worldwide).

До участі у конкурсному відборі на отримання мікрогрантів запрошують підприємців з Хмельницької та Красилівської громад: як діючих — для розширення та відновлення, так і початківців — для створення власної справи.

Серед вимог до кандидатів:

у заявників мають бути плани розпочати бізнес у двох вищевказаних громадах;

є навички чи досвід у відповідній сфері;

належать до однієї з категорій вразливостей.

Перевагу у програмі нададуть таким категоріям громадян:

вимушеним переселенцям (ВПО);

самотнім батькам/матерям;

домогосподарствам, в яких є вагітна жінка і/або немовля (до шести місяців);

домогосподарствам, які постраждали від війни (втрата або поранення члена сім’ї, втрата або пошкодження майна тощо);

багатодітним родинам (троє і більше дітей);

людям з інвалідністю або домогосподарствам, в складі якого є людина з інвалідністю;

ветеранам війни;

родинам військовослужбовців, чиї чоловіки/дружини зникли безвісти, і статус яких залишається невідомим;

домогосподарствам із низьким рівнем доходу.

Проте офіційна реєстрація бізнесу не є обов’язковою умовою для участі в програмі.

Громадяни зможуть отримати на створення або розвиток справи гранти до 54 тис. грн.



Оголошення. Джерело: Центр зайнятості у Хмельницькому

Як подати заявку на участь у програмі

За словами організаторів, відбір відбуватиметься на конкурсній основі. Громадяни мають заповнити спеціальну форму.

Кінцевий термін подачі заявки: 28 липня 2025 року (включно).

Серед етапів відбору:

перевірка на відповідність критеріям;

верифікаційний візит представників організації до потенційного учасника проєкту, підготовка презентації та плану витрат;

ухвалення рішення оціночним комітетом, до якого входять представники JERU та "Гендерної ради".

Раніше ми писали, що у Дніпрі є можливість зареєструватися на грошову допомогу від БФ "Карітас Донецьк". Відповідно до програми, передбачається два види підтримки.

Також ми повідомляли, що в одному з регіонів громадяни можуть отримати кошти від Агенції ООН у справах біженців. Вона приймає заявки на грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн.