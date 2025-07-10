Виплати до 54 тис. грн — кому і де доступна грошова допомога

Українці можуть отримати до 54 тис. грн допомоги — подробиці
У липні 2025 року для українських громадян доступна програма допомоги, в рамках якої можна отримати кошти на розширення та відновлення бізнесу. Заявки можуть подавати жителі у Хмельницькій області.
Про це інформує пресслужба Хмельницького обласного центру зайнятості у Facebook.
Умови програми допомоги для бізнесу
Як зазначається, реалізує проєкт громадська організація "Подільський центр "Гендерна рада" у партнерстві з JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні Welthungerhilfe та Concern Worldwide).
До участі у конкурсному відборі на отримання мікрогрантів запрошують підприємців з Хмельницької та Красилівської громад: як діючих — для розширення та відновлення, так і початківців — для створення власної справи.
Серед вимог до кандидатів:
- у заявників мають бути плани розпочати бізнес у двох вищевказаних громадах;
- є навички чи досвід у відповідній сфері;
- належать до однієї з категорій вразливостей.
Перевагу у програмі нададуть таким категоріям громадян:
- вимушеним переселенцям (ВПО);
- самотнім батькам/матерям;
- домогосподарствам, в яких є вагітна жінка і/або немовля (до шести місяців);
- домогосподарствам, які постраждали від війни (втрата або поранення члена сім’ї, втрата або пошкодження майна тощо);
- багатодітним родинам (троє і більше дітей);
- людям з інвалідністю або домогосподарствам, в складі якого є людина з інвалідністю;
- ветеранам війни;
- родинам військовослужбовців, чиї чоловіки/дружини зникли безвісти, і статус яких залишається невідомим;
- домогосподарствам із низьким рівнем доходу.
Проте офіційна реєстрація бізнесу не є обов’язковою умовою для участі в програмі.
Громадяни зможуть отримати на створення або розвиток справи гранти до 54 тис. грн.
Як подати заявку на участь у програмі
За словами організаторів, відбір відбуватиметься на конкурсній основі. Громадяни мають заповнити спеціальну форму.
Кінцевий термін подачі заявки: 28 липня 2025 року (включно).
Серед етапів відбору:
- перевірка на відповідність критеріям;
- верифікаційний візит представників організації до потенційного учасника проєкту, підготовка презентації та плану витрат;
- ухвалення рішення оціночним комітетом, до якого входять представники JERU та "Гендерної ради".
Раніше ми писали, що у Дніпрі є можливість зареєструватися на грошову допомогу від БФ "Карітас Донецьк". Відповідно до програми, передбачається два види підтримки.
Також ми повідомляли, що в одному з регіонів громадяни можуть отримати кошти від Агенції ООН у справах біженців. Вона приймає заявки на грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн.
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