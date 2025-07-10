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Головна Фінанси Допомога для осіб з інвалідністю — як отримати від UHF

Допомога для осіб з інвалідністю — як отримати від UHF

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 11:00
Виплати від UHF у 2025 році — хто з осіб з інвалідністю може подати заявки
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 21 липня 2025 року відкрито реєстрацію у програмі грошової допомоги за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України (UHF) для мешканців Чернігівської області. Взяти участь в ній зможуть лише особи з інвалідністю I-III груп.

Про це інформує пресслужба однієї із селищних рад Чернігівщини у Facebook.

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Хто може долучитися до програми за підтримки UHF

"Благодійна організація "Благодійний фонд "Гудвілл" за підтримки Гуманітарного фонду України (UHF) розпочинає реалізацію багатосекторальної комплексної підтримки громад Чернігівської області та оголошує набір заявок", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, взяти участь у програмі зможуть громадяни, які мають інвалідність I-III груп та проживають у таких громадах Чернігівської області:

  • Менська;
  • Сосницька;
  • Березнянська.

Громадяни зможуть розраховувати на різні види підтримки: 

  1. Грошову допомогу для домогосподарств, які займаються сільським господарством і в складі є особи з інвалідністю (FSLC), на купівлю домашньої птиці, мінеральних добрив, інструментів, малої с/г техніки.
  2. Багатоцільову грошову допомогу для осіб з інвалідністю та членів їхньої родини на купівлю базових продуктів харчування, медикаментів та необхідних товарів.
  3. Гігієнічні набори для осіб з інвалідністю без доступу до ринку товарів (немобільних/маломобільних).

Як подати заявку у програмі допомоги на Чернігівщині

Громадяни, які підпадають під вимоги і бажають взяти участь у програмі багатосекторальної комплексної підтримки, повинні заповнити спеціальну онлайн-форму.  Також заявку можна подати за номером телефону: +38 (093) 309 -11-11.

Кінцева дата подачі заявок — 21 липня 2025 року включно.

"Зверніть увагу! Подача заявки не є гарантією участі у проєкті", — наголошується у повідомленні.
 
Раніше ми писали, що громадяни можуть отримати допомогу на бізнес у Хмельницькій області. Розмір гранту може сягати 54 тис. грн
 
Також ми повідомляли, що у Дніпрі діє програма від БФ "Карітас Донецьк". Вона передбачає два види грошової підтримки: для родин з дітьми та уразливих категорій. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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