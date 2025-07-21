Виплати у 100 тис. грн — хто і де може отримати у 2025 році

Жінка тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кіровоградській області стартувала грантова програма з підтримки мікропідприємництва від Українського Червоного Хреста. Вона розрахована на внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших вразливих категорій громадян.

Про це повідомляє пресслужба організації у соцмережі Facebook.

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Умови грантової програми від Червоного Хреста

Йдеться про програму "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування", яку втілюють у регіоні за фінансової підтримки Швейцарського та Іспанського Червоного Хреста.

Програма покликана сприяти економічній самостійності та підвищенню добробуту вразливих категорій громадян шляхом надання фінансової підтримки на розвиток та відновлення бізнесу.

Долучитися до конкурсу можуть власники домогосподарств, яким виповнилося 18 років, однак максимально допустимий вік становить 65 років. Домогосподарства мають відповідати бодай одному з критеріїв вразливості:

переселенці, які можуть вести господарську діяльність в області;

громадяни, які втратили роботу через війну;

ветерани війни та члени родин;

репатріанти/інші вразливі представники місцевих громад;

громадяни, які мають інвалідність;

самотня матір чи батько неповнолітніх дітей;

особи, які утримують осіб з інвалідністю/осіб похилого віку;

багатодітні сім'ї;

люди передпенсійного віку (за 10 років до пенсії) та громадяни похилого віку;

рідні військовополонених, загиблих і зниклих безвісти;

родини з низьким рівнем доходу.

Сфери, які можуть претендувати на гранти: сільське господарство, виробництво, сфера послуг та торгівля.

Розмір гранту та як можна зареєструватися

Як зазначають організатори, найкращим бізнес-ідеям передбачене фінансування до 100 тис. грн, які можна використати на розвиток або відновлення бізнесу.

Громадяни мають заповнити анкету та подати копії документів особисто за адресою: м. Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, 57/82, офіс 9 (понеділок — п’ятниця з 09:00 до 16:00). Кінцевий термін надання документів — 7 серпня 2025 року.

Деталі доступні за номером телефону: +38 (099) 172 18 82.

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