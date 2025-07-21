Виплати від УВКБ ООН — де реєструють на допомогу у липні

Людина тримає гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2025 року пройти реєстрацію на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН можна в одному з міст Сумської області, що регулярно потерпає від російських обстрілів. Виплати доступні для внутрішньо переміщених громадян (ВПО) та біженців.

Про це повідомляє представництво УВКБ ООН у Telegram.

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Фінансова допомога передбачена для двох категорій населення у місті Охтирка на Сумщині. Йдеться про:

Громадян зі статусом ВПО, які перемістилися упродовж останніх шести місяців. Українців, які повернулися додому, після того, як були вимушені переміститися за кордон.

Одна з вимог — не отримували аналогічної допомоги від інших організацій протягом трьох місяців.

Також мають відповідати одному з критеріїв вразливості:

неповна родина з малолітніми дітьми (до 18 років) чи особами похилого віку (від 55 років);

сімʼю очолює самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років), літня особа з малолітніми дітьми (до 18 років);

сімʼя, у складі якої є один або кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність, тощо.

Проте громадяни, які отримували фіндопомогу від міжнародних організацій як переселенці (з моменту отримання минулого більш ніж три місяці) і після переміщення повернулися на свою постійну адресу проживання в межах країни чи з-за кордону, можуть подати заявку, якщо є вразливість.

Також особи, які мають вразливості, повинні відповідати вимозі щодо соціально-економічного рівня: місячний дохід має бути не більш ніж 5,4 тис. грн на одного члена домогосподарства.

Як зареєструватися на виплати та розмір допомоги

Як зазначається, запис у чергу для прийому та подальшої реєстрації у місті Охтирка на 22 липня 2025 року можливий за номером телефону: 063 182 68 38.

Із собою потрібно мати оригінали деяких документів на кожного члена родини. У списку:

паспорт, інші документи, що посвідчують особу;

податковий номер;

довідка переселенця (за наявності);

банківська карта заявника;

свідоцтва про народження на кожну дитину (за наявності);

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною (за наявності);

посвідчення/меддовідки в разі інвалідності чи хронічної хвороби (за наявності).

Під час подачі заявки мають бути присутні всі члени родини.

Загальний розмір допомоги на одного члена родини становитиме 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

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