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Головна Фінанси Фіндопомога до 2,4 тис. доларів — хто з українців може отримати

Фіндопомога до 2,4 тис. доларів — хто з українців може отримати

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 08:00
Виплати від Червоного Хреста України — де можна отримати 2,4 тис. доларів
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український Червоний Хрест оголосив нову програму допомоги з підтримки громадян під час війни. В її рамках в одному з регіонів можна отримати на підприємництво до 2,4 тис. доларів (100 тис. грн).

Про це повідомляє пресцентр організації у соцмережах.

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Умови програми допомоги від Червоного Хреста 

Громадяни можуть отримати допомогу за "Програмою мікрогрантів для підтримки вразливих верств населення в Україні", яку реалізують у Львівській області. Виплати передбачені для домогосподарств, які мають поганий фінансовий стан.

За умовами, 40 найкращих бізнес-ідей отримають фінансування у 2,38 тис. доларів у два етапи:

  • на першому етапі — 50% суми гранту;
  • на другому етапі — решта 50% у разі успішного виконання бізнес-плану.

Йдеться про такі категорії громадян:

  • внутрішні переселенці з реєстрацією в регіоні;
  • демобілізовані військовослужбовці;
  • члени родин військових.

Також треба мати такі вразливості:

  • особа з інвалідністю;
  • самотня матір чи батько, які виховують малолітніх дітей;
  • домогосподарства, де є особи з інвалідністю чи особи похилого віку;
  • родини з двома і більше дітьми до 18 років;
  • особи передпенсійного чи пенсійного віку;
  • громадяни віком до 35 років, які не працюють/не навчаються;
  • безробітні;
  • члени родин військовополонених, загиблих, зниклих безвісти;
  • родини з низькими доходами.

Як охочим зареєструватися у програмі  

Український Червоний Хрест прийматиме заявки на участь у програмі до 7 серпня 2025 року. Можна звертатись з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Львів, вул. Лепкого 5/2.

Також можна звернутись за такими контактами:

  • +380982401800;
  • +380983382001.

Реалізація проєкту відбувається за фінансової підтримки Іспанського, Швейцарського та Данського Червоного Хреста.

Раніше ми писали, що особи з інвалідністю можуть отримати допомогу в рамках програми від ASB. Кошти нададуть жителям одного міст у Полтавському регіоні. 

Також ми розповідали, що від УВКБ ООН можна отримати грошову допомогу у Дніпропетровській області. Йдеться про виплати у 3,6 тис. грн на тримісячний період.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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