Виплати від Червоного Хреста України — де можна отримати 2,4 тис. доларів

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український Червоний Хрест оголосив нову програму допомоги з підтримки громадян під час війни. В її рамках в одному з регіонів можна отримати на підприємництво до 2,4 тис. доларів (100 тис. грн).

Про це повідомляє пресцентр організації у соцмережах.

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Умови програми допомоги від Червоного Хреста

Громадяни можуть отримати допомогу за "Програмою мікрогрантів для підтримки вразливих верств населення в Україні", яку реалізують у Львівській області. Виплати передбачені для домогосподарств, які мають поганий фінансовий стан.

За умовами, 40 найкращих бізнес-ідей отримають фінансування у 2,38 тис. доларів у два етапи:

на першому етапі — 50% суми гранту;

на другому етапі — решта 50% у разі успішного виконання бізнес-плану.

Йдеться про такі категорії громадян:

внутрішні переселенці з реєстрацією в регіоні;

демобілізовані військовослужбовці;

члени родин військових.

Також треба мати такі вразливості:

особа з інвалідністю;

самотня матір чи батько, які виховують малолітніх дітей;

домогосподарства, де є особи з інвалідністю чи особи похилого віку;

родини з двома і більше дітьми до 18 років;

особи передпенсійного чи пенсійного віку;

громадяни віком до 35 років, які не працюють/не навчаються;

безробітні;

члени родин військовополонених, загиблих, зниклих безвісти;

родини з низькими доходами.

Як охочим зареєструватися у програмі

Український Червоний Хрест прийматиме заявки на участь у програмі до 7 серпня 2025 року. Можна звертатись з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Львів, вул. Лепкого 5/2.

Також можна звернутись за такими контактами:

+380982401800;

+380983382001.

Реалізація проєкту відбувається за фінансової підтримки Іспанського, Швейцарського та Данського Червоного Хреста.

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