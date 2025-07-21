Виплати від Червоного Хреста України — де можна отримати 2,4 тис. доларів

Фіндопомога до 2,4 тис. доларів — хто з українців може отримати
Український Червоний Хрест оголосив нову програму допомоги з підтримки громадян під час війни. В її рамках в одному з регіонів можна отримати на підприємництво до 2,4 тис. доларів (100 тис. грн).
Про це повідомляє пресцентр організації у соцмережах.
Умови програми допомоги від Червоного Хреста
Громадяни можуть отримати допомогу за "Програмою мікрогрантів для підтримки вразливих верств населення в Україні", яку реалізують у Львівській області. Виплати передбачені для домогосподарств, які мають поганий фінансовий стан.
За умовами, 40 найкращих бізнес-ідей отримають фінансування у 2,38 тис. доларів у два етапи:
- на першому етапі — 50% суми гранту;
- на другому етапі — решта 50% у разі успішного виконання бізнес-плану.
Йдеться про такі категорії громадян:
- внутрішні переселенці з реєстрацією в регіоні;
- демобілізовані військовослужбовці;
- члени родин військових.
Також треба мати такі вразливості:
- особа з інвалідністю;
- самотня матір чи батько, які виховують малолітніх дітей;
- домогосподарства, де є особи з інвалідністю чи особи похилого віку;
- родини з двома і більше дітьми до 18 років;
- особи передпенсійного чи пенсійного віку;
- громадяни віком до 35 років, які не працюють/не навчаються;
- безробітні;
- члени родин військовополонених, загиблих, зниклих безвісти;
- родини з низькими доходами.
Як охочим зареєструватися у програмі
Український Червоний Хрест прийматиме заявки на участь у програмі до 7 серпня 2025 року. Можна звертатись з понеділка по п’ятницю за адресою: м. Львів, вул. Лепкого 5/2.
Також можна звернутись за такими контактами:
- +380982401800;
- +380983382001.
Реалізація проєкту відбувається за фінансової підтримки Іспанського, Швейцарського та Данського Червоного Хреста.
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