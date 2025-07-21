Выплаты в 100 тыс. грн — кто и где может получить в 2025 году

Женщина держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Кировоградской области стартовала грантовая программа по поддержке микропредпринимательства от Украинского Красного Креста. Она рассчитана на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Facebook.

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Условия грантовой программы от Красного Креста

Речь идет о программе "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства", которую воплощают в регионе при финансовой поддержке Швейцарского и Испанского Красного Креста.

Программа призвана способствовать экономической самостоятельности и повышению благосостояния уязвимых категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки на развитие и восстановление бизнеса.

Приобщиться к конкурсу могут владельцы домохозяйств, которым исполнилось 18 лет, однако максимально допустимый возраст составляет 65 лет. Домохозяйства должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

переселенцы, которые могут вести хозяйственную деятельность в области;

граждане, которые потеряли работу из-за войны;

ветераны войны и члены семей;

репатрианты/другие уязвимые представители местных громад;

граждане, которые имеют инвалидность;

одинокая мать или отец несовершеннолетних детей;

лица, которые содержат лиц с инвалидностью/лиц преклонного возраста;

многодетные семьи;

люди предпенсионного возраста (за 10 лет до пенсии) и граждане пожилого возраста;

родные военнопленных, погибших и пропавших без вести;

семьи с низким уровнем дохода.

Сферы, которые могут претендовать на гранты: сельское хозяйство, производство, сфера услуг и торговля.

Размер гранта и как можно зарегистрироваться

Как отмечают организаторы, лучшим бизнес-идеям предусмотрено финансирование до 100 тыс. грн, которые можно использовать на развитие или восстановление бизнеса.

Граждане должны заполнить анкету и подать копии документов лично по адресу: г. Кропивницкий, ул. Арсения Тарковского, 57/82, офис 9 (понедельник — пятница с 09:00 до 16:00). Конечный срок предоставления документов — 7 августа 2025 года.

Детали доступны по номеру телефона: +38 (099) 172 18 82.

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