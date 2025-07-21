Выплаты в 100 тыс. грн — кто и где может получить в 2025 году

Украинцам выплатят помощь в 100 тыс. грн — условия программы
В Кировоградской области стартовала грантовая программа по поддержке микропредпринимательства от Украинского Красного Креста. Она рассчитана на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других уязвимых категорий граждан.
Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Facebook.
Условия грантовой программы от Красного Креста
Речь идет о программе "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства", которую воплощают в регионе при финансовой поддержке Швейцарского и Испанского Красного Креста.
Программа призвана способствовать экономической самостоятельности и повышению благосостояния уязвимых категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки на развитие и восстановление бизнеса.
Приобщиться к конкурсу могут владельцы домохозяйств, которым исполнилось 18 лет, однако максимально допустимый возраст составляет 65 лет. Домохозяйства должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:
- переселенцы, которые могут вести хозяйственную деятельность в области;
- граждане, которые потеряли работу из-за войны;
- ветераны войны и члены семей;
- репатрианты/другие уязвимые представители местных громад;
- граждане, которые имеют инвалидность;
- одинокая мать или отец несовершеннолетних детей;
- лица, которые содержат лиц с инвалидностью/лиц преклонного возраста;
- многодетные семьи;
- люди предпенсионного возраста (за 10 лет до пенсии) и граждане пожилого возраста;
- родные военнопленных, погибших и пропавших без вести;
- семьи с низким уровнем дохода.
Сферы, которые могут претендовать на гранты: сельское хозяйство, производство, сфера услуг и торговля.
Размер гранта и как можно зарегистрироваться
Как отмечают организаторы, лучшим бизнес-идеям предусмотрено финансирование до 100 тыс. грн, которые можно использовать на развитие или восстановление бизнеса.
Граждане должны заполнить анкету и подать копии документов лично по адресу: г. Кропивницкий, ул. Арсения Тарковского, 57/82, офис 9 (понедельник — пятница с 09:00 до 16:00). Конечный срок предоставления документов — 7 августа 2025 года.
Детали доступны по номеру телефона: +38 (099) 172 18 82.
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