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Главная Финансы Украинцам выплатят помощь в 100 тыс. грн — условия программы

Украинцам выплатят помощь в 100 тыс. грн — условия программы

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 13:00
Выплаты в 100 тыс. грн — кто и где может получить в 2025 году
Женщина держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Кировоградской области стартовала грантовая программа по поддержке микропредпринимательства от Украинского Красного Креста. Она рассчитана на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других уязвимых категорий граждан.

Об этом сообщает пресс-служба организации в соцсети Facebook.

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Условия грантовой программы от Красного Креста

Речь идет о программе "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства", которую воплощают в регионе при финансовой поддержке Швейцарского и Испанского Красного Креста.

Программа призвана способствовать экономической самостоятельности и повышению благосостояния уязвимых категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки на развитие и восстановление бизнеса.

Приобщиться к конкурсу могут владельцы домохозяйств, которым исполнилось 18 лет, однако максимально допустимый возраст составляет 65 лет. Домохозяйства должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • переселенцы, которые могут вести хозяйственную деятельность в области;
  • граждане, которые потеряли работу из-за войны;
  • ветераны войны и члены семей;
  • репатрианты/другие уязвимые представители местных громад;
  • граждане, которые имеют инвалидность;
  • одинокая мать или отец несовершеннолетних детей;
  • лица, которые содержат лиц с инвалидностью/лиц преклонного возраста;
  • многодетные семьи;
  • люди предпенсионного возраста (за 10 лет до пенсии) и граждане пожилого возраста;
  • родные военнопленных, погибших и пропавших без вести;
  • семьи с низким уровнем дохода.

Сферы, которые могут претендовать на гранты: сельское хозяйство, производство, сфера услуг и торговля.

Размер гранта и как можно зарегистрироваться

Как отмечают организаторы, лучшим бизнес-идеям предусмотрено финансирование до 100 тыс. грн, которые можно использовать на развитие или восстановление бизнеса.

Граждане должны заполнить анкету и подать копии документов лично по адресу: г. Кропивницкий, ул. Арсения Тарковского, 57/82, офис 9 (понедельник — пятница с 09:00 до 16:00). Конечный срок предоставления документов — 7 августа 2025 года.

Детали доступны по номеру телефона: +38 (099) 172 18 82.

Ранее мы писали, что финансовая помощь от УВКБ ООН доступна в Сумской области, страдающей от обстрелов РФ. Деньги предоставят переселенцам и беженцам.

Также мы рассказывали, кто может подать заявки на выплаты на поддержку бизнеса во Львовской области. В рамках программы можно получить помощь до 2,4 тыс. долларов.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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