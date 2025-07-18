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Головна Фінанси Гроші від Данії — де українцям нададуть допомогу у 124 тис. грн

Гроші від Данії — де українцям нададуть допомогу у 124 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 08:00
Виплати до 124 тис. грн — де триває реєстрація на допомогу від Данії
Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

До 10 серпня 2025 року у частини українських громадян є можливість зареєструватися у грантовій програмі, що покликана допомогти розвитку підприємництва. Проєкт реалізують у Миколаєві за фінансової підтримки уряду Данії. 

Про це повідомляє пресцентр Миколаївської міської ради.

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Згідно з умовами, програма розрахована надавати підтримку місцевим підприємцям у розвитку власної справи. 

Учасниками програми, яким передбачена фінансова допомога, можуть стати громадяни, які мають бізнес-ідеї та мають намір займатися підприємництвом під час війни. Йдеться про жителів:

  • Миколаївського району;
  • Баштанського району. 

За проєктом, громадяни зможуть отримати гранти у розмірі до 124 тис. грн (3 тис. доларів). Їх можна буде витратити на придбання:

  • обладнання, інструментів, техніки (частка бюджету у 80%);
  • сировину, матеріали, оренду приміщення, послуг (частка у 20%).

У проєкті можуть взяти участь тільки громадяни, які:

  • не мають реєстрації як ФОП та готові відкрити після участі у конкурсі;
  • готові пройти навчання, є бізнес-план і готові зібрати потрібний пакет документів.

Першочерговість нададуть вразливим категоріям громадян:

  • переселенцям, ветеранам, особам з інвалідністю та їхнім родинам;
  • самотнім батькам/багатодітним сім'ям;
  • родинам з вагітними жінками, немовлятами;
  • жінкам та людям віком від 45 років.

Не допустять до конкурсу громадян, які мають борги, сфальсифіковані документи чи мають зв’язки з РФ.

Як подати заявку на участь у програмі  

Для того, щоб взяти участь у грантовому проєкті за підтримки Данії, необхідно заповнити спеціальну форму. Реєстрація триватиме до 10 серпня 2025 року. 

Уточнити відомості можна за наступними контактами:

  • Email: info@uabsc.org;
  • Телефон: +38 067 143 1990.

"Програму впроваджує Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу" (УАЦПБ) у співпраці з Міжнародною організацією праці (МОП) за фінансової підтримки Уряду Данії", — додали у міськраді.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області діє програма підтримки бізнесу, в рамках якої виплатять до 100 тис. грн. Вона розрахована на вразливі категорії громадян. 

Також ми розповідали, що у Запоріжжі можна зареєструватися на отримання виплат від УВКБ ООН. Програма допомоги передбачає надання фіндопомоги у 10,8 тис. грн.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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