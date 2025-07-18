Виплати до 124 тис. грн — де триває реєстрація на допомогу від Данії

Гроші від Данії — де українцям нададуть допомогу у 124 тис. грн
До 10 серпня 2025 року у частини українських громадян є можливість зареєструватися у грантовій програмі, що покликана допомогти розвитку підприємництва. Проєкт реалізують у Миколаєві за фінансової підтримки уряду Данії.
Про це повідомляє пресцентр Миколаївської міської ради.
Хто зможе отримати виплати від Данії
Згідно з умовами, програма розрахована надавати підтримку місцевим підприємцям у розвитку власної справи.
Учасниками програми, яким передбачена фінансова допомога, можуть стати громадяни, які мають бізнес-ідеї та мають намір займатися підприємництвом під час війни. Йдеться про жителів:
- Миколаївського району;
- Баштанського району.
За проєктом, громадяни зможуть отримати гранти у розмірі до 124 тис. грн (3 тис. доларів). Їх можна буде витратити на придбання:
- обладнання, інструментів, техніки (частка бюджету у 80%);
- сировину, матеріали, оренду приміщення, послуг (частка у 20%).
У проєкті можуть взяти участь тільки громадяни, які:
- не мають реєстрації як ФОП та готові відкрити після участі у конкурсі;
- готові пройти навчання, є бізнес-план і готові зібрати потрібний пакет документів.
Першочерговість нададуть вразливим категоріям громадян:
- переселенцям, ветеранам, особам з інвалідністю та їхнім родинам;
- самотнім батькам/багатодітним сім'ям;
- родинам з вагітними жінками, немовлятами;
- жінкам та людям віком від 45 років.
Не допустять до конкурсу громадян, які мають борги, сфальсифіковані документи чи мають зв’язки з РФ.
Як подати заявку на участь у програмі
Для того, щоб взяти участь у грантовому проєкті за підтримки Данії, необхідно заповнити спеціальну форму. Реєстрація триватиме до 10 серпня 2025 року.
Уточнити відомості можна за наступними контактами:
- Email: info@uabsc.org;
- Телефон: +38 067 143 1990.
"Програму впроваджує Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу" (УАЦПБ) у співпраці з Міжнародною організацією праці (МОП) за фінансової підтримки Уряду Данії", — додали у міськраді.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області діє програма підтримки бізнесу, в рамках якої виплатять до 100 тис. грн. Вона розрахована на вразливі категорії громадян.
Також ми розповідали, що у Запоріжжі можна зареєструватися на отримання виплат від УВКБ ООН. Програма допомоги передбачає надання фіндопомоги у 10,8 тис. грн.
Читайте Новини.LIVE!