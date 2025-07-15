Виплати для українців — де й кому надають до 43 тис. грн допомоги у липні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни, які постраждали внаслідок бойових дій, можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас спес Запоріжжя". В рамках програми, за певних умов максимально родинам виплачуватимуть по 43 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас спес Запоріжжя".

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Хто з українців може отримати виплати

Як зазначається, проєкт "Emergency Appeal 2025" спрямований на підтримку громадян, які постраждали через бойові дії на територіях, наближених до лінії зіткнення, де не діють програми допомоги інших організацій.

Зокрема, кошти отримають евакуйовані з Гуляйпільської громади Запорізької області. Однак на виплати матимуть право лише ті громадяни, які не отримували гуманітарну допомогу від інших організацій упродовж останніх трьох місяців.

"Це правило діє для забезпечення чесності та ефективності допомоги. Всі дані будуть перевірятись — просимо ставитися з розумінням", — пояснюють організатори.

Серед умов програми — від часу появи надзвичайної ситуації до реєстрації минуло не більш ніж 30 днів.

Також необхідно належати до однієї з чотирьох груп вразливості.

Критерії. Джерело: БФ "Карітас спес Запоріжжя"

Критерії вразливості. Джерело: БФ "Карітас спес Запоріжжя"

Критерії. Джерело: БФ "Карітас спес Запоріжжя"

Розмір грошової допомоги та як зареєструватися

В рамках проєкту "Emergency Appeal 2025" громадянам виплатять по 10,8 тис. грн на одну особу в родині (виплати: 3,6 тис. грн/місяць упродовж трьох місяців). Максимально таку суму зможуть отримати чотири особи з одного домогосподарства, тобто не більш ніж 43 тис. грн.

Громадяни мають підготувати такі документи:

паспорт/ID-картка з випискою про реєстрацію/посвідка на тимчасове проживання;

реквізити банківського рахунку (IBAN — 27 цифр);

ідентифікаційний код кожного дорослого члена домогосподарства (від 18 років);

для переселенців — довідка ВПО;

приймають документи в застосунку "Дія".

Доступна гаряча лінія для консультацій: +38 (099) 555 43 67.

Також українці можуть звертатись у приватні повідомлення.

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