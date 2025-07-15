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Главная Финансы Украинцам выплатят до 43 тыс. грн помощи — что стоит знать

Украинцам выплатят до 43 тыс. грн помощи — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 08:00
Выплаты для украинцев — где и кому предоставляют до 43 тыс. грн помощи в июле
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане, пострадавшие в результате боевых действий, могут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас спес Запорожье". В рамках программы, при определенных условиях максимально семьям будут выплачивать по 43 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас спес Запорожье".

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Кто из украинцев может получить выплаты

Как отмечается, проект "Emergency Appeal 2025" направлен на поддержку граждан, пострадавших из-за боевых действий на территориях, приближенных к линии соприкосновения, где не действуют программы помощи других организаций.

В частности, средства получат эвакуированные из Гуляйпольской громады Запорожской области. Однако на выплаты будут иметь право только те граждане, которые не получали гуманитарную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.

"Это правило действует для обеспечения честности и эффективности помощи. Все данные будут проверяться — просим относиться с пониманием", — объясняют организаторы.

Среди условий программы — от времени появления чрезвычайной ситуации до регистрации прошло не более 30 дней.

Также необходимо принадлежать к одной из четырех групп уязвимости.

допомога українцям
Критерии. Источник: БФ "Каритас спес Запорожье"
допомога українцям
Критерии уязвимости. Источник: БФ "Каритас спес Запорожье"
допомога українцям
Критерии. Источник: БФ "Каритас спес Запорожье"

Размер денежной помощи и как зарегистрироваться

В рамках проекта "Emergency Appeal 2025" гражданам выплатят по 10,8 тыс. грн на одного человека в семье (выплаты: 3,6 тыс. грн/месяц в течение трех месяцев). Максимально такую сумму смогут получить четыре человека из одного домохозяйства, то есть не более 43 тыс. грн.

Граждане должны подготовить следующие документы:

  • паспорт/ID-карта с выпиской о регистрации/временный вид на жительство;
  • реквизиты банковского счета (IBAN — 27 цифр);
  • идентификационный код каждого взрослого члена домохозяйства (от 18 лет);
  • для переселенцев — справка ВПЛ;
  • принимают документы в приложении "Дія".

Доступна горячая линия для консультаций: +38 (099) 555 43 67.

Также украинцы могут обращаться в личные сообщения.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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