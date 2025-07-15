Выплаты для украинцев — где и кому предоставляют до 43 тыс. грн помощи в июле

Украинцам выплатят до 43 тыс. грн помощи — что стоит знать
Украинские граждане, пострадавшие в результате боевых действий, могут получить денежную помощь от благотворительного фонда "Каритас спес Запорожье". В рамках программы, при определенных условиях максимально семьям будут выплачивать по 43 тыс. грн.
Об этом сообщает пресс-служба БФ "Каритас спес Запорожье".
Кто из украинцев может получить выплаты
Как отмечается, проект "Emergency Appeal 2025" направлен на поддержку граждан, пострадавших из-за боевых действий на территориях, приближенных к линии соприкосновения, где не действуют программы помощи других организаций.
В частности, средства получат эвакуированные из Гуляйпольской громады Запорожской области. Однако на выплаты будут иметь право только те граждане, которые не получали гуманитарную помощь от других организаций в течение последних трех месяцев.
"Это правило действует для обеспечения честности и эффективности помощи. Все данные будут проверяться — просим относиться с пониманием", — объясняют организаторы.
Среди условий программы — от времени появления чрезвычайной ситуации до регистрации прошло не более 30 дней.
Также необходимо принадлежать к одной из четырех групп уязвимости.
Размер денежной помощи и как зарегистрироваться
В рамках проекта "Emergency Appeal 2025" гражданам выплатят по 10,8 тыс. грн на одного человека в семье (выплаты: 3,6 тыс. грн/месяц в течение трех месяцев). Максимально такую сумму смогут получить четыре человека из одного домохозяйства, то есть не более 43 тыс. грн.
Граждане должны подготовить следующие документы:
- паспорт/ID-карта с выпиской о регистрации/временный вид на жительство;
- реквизиты банковского счета (IBAN — 27 цифр);
- идентификационный код каждого взрослого члена домохозяйства (от 18 лет);
- для переселенцев — справка ВПЛ;
- принимают документы в приложении "Дія".
Доступна горячая линия для консультаций: +38 (099) 555 43 67.
Также украинцы могут обращаться в личные сообщения.
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