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Головна Фінанси До 50 тисяч — кому з українців виплачують кошти на лікування

До 50 тисяч — кому з українців виплачують кошти на лікування

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 08:00
Виплати до 50 тис. грн — де доступна одноразова допомога у 2025 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році влада у низці міст надає підтримку громадянам, які потребують лікування, зокрема, тим, хто постраждав від агресії РФ. На подібну одноразову грошову допомогу можуть розраховувати також жителі Херсона. 

Про це йдеться в оприлюдненому розпорядженні Херсонської МВА.

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У Херсонській міській тергромаді одноразова грошова допомога в рамках програми "Соціальний захист"  передбачена раз на рік і доступна для жителів за різними напрямками:

  • по 10 тис. грн отримають громадяни на лікування онкології та на операції, по 5 тис. грн — онкохворі без стаціонарного лікування.
  • по 10 тис. грн — на оперативне втручання на серці та серцевих судинах, ендопротезування суглобів. 

Також передбачена раз у рік підтримка тих, хто втратив рідних через агресію РФ, чи тих, хто сам постраждав від обстрілів. А саме:

  • по 30 тис. грн — отримають рідні загиблих цивільних та батьки поранених дітей, по 5 тис. грн — на амбулаторне лікування матимуть цивільні особи, які отримали травми від бойових дій; 
  • по 15 тис. грн — на стаціонарне лікування до 7 днів, по 25 тис. грн — до 21 дня, по 50 тис. грн — понад 21 день. 

У разі загибелі людей з Херсонської громади з числа військових рідні отримають одноразово по 40 тис. грн.

Окрім того, херсонці щомісячно можуть отримувати компенсації за придбані за рецептом медикаменти до 3 тис. грн.

Передбачені виплати до Дня Незалежності учасникам бойових дій Другої світової війни у сумі 3 тис. грн.

Також отримають кошти довгожителі. Так, для 100-річних та старших жителів громади до дня народження влада додатково виплатить по 3 тис. грн.

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Ілюстрація. Джерело: Херсонська МВА

Куди звертатися за оформленнями одноразових виплат

У разі, якщо громадяни підпадають під вказані критерії, потрібно звернутися до місцевої влади за такими номерами: 

  • у Дніпровському районі — 099 25 35 491; 
  • у Корабельному районі — 050 87 51 141; 
  • у Центральному районі — 066 44 79 236.

Там можна уточнити інформацію про перелік документів та механізм оформлення допомоги.

Раніше ми писали, що жителям у прифронтових громадах Сумського та Харківського регіонів доступна грошова допомога. Йдеться про виплати в рамках проєкту підтримки вразливих груп населення. 

Також ми повідомляли, що громадянам з інвалідністю I-III груп з Чернігівської області доступна грошова допомога від гуманітарного фонду України (UHF). Заявки на виплати приймають до 21 липня 2025 року.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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