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Українцям виплатять до 3 тис. євро — хто і як може подати заявки

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Дата публікації: 4 червня 2025 11:00
Виплати до 3 тис. євро — в яких регіонах стартує грантова програма
Євро у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Полтавської та Чернігівської областей можуть отримати фінансову підтримку на розвиток мікропідприємництва у червні 2025 року. Гранти надасть неурядова некомерційна організація "People in Peril Ukraine" (Людина у скруті).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації у соцмережі Facebook.

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Умови участі та деталі грантового конкурсу 

Підприємці у Полтавській та Чернігівській областях можуть зареєструватися у грантовому проєкті, покликаного підтримати створення нового бізнесу чи розширення чинного.

"Потрібна підтримка вашому бізнесу? Або потрібні кошти на втілення справи свого життя? Не проґавте можливість отримати грант!  "Людина у скруті" запускає конкурс малих грантів на розвиток мікропідприємництва Полтавщини та Чернігівщини!", — повідомляють організатори.

Цільовою аудиторією є місцеві жителі Полтавської або Чернігівської областей та переселенці, з особливим акцентом на жінок-підприємниць та вразливі групи населення. Один заявник зможе подати лише одну заявку.

Співфінансування за рахунок власних коштів допускається, але не є обов’язковим.

Взяти участь у конкурсі зможуть підприємницькі ініціативи, що не зареєстровані як ФОП на момент подання заявки, за умови, що у разі позитивного рішення щодо надання гранту, заявник зобов’язується офіційно зареєструватися.

Для чинних бізнесів необхідне дотримання таких умов:

  • офіційна реєстрація як фізособи-підприємця (ФОП) або юрособи (ТОВ) в Україні (Полтавська або Чернігівська область);
  • власність громадян України;
  • відсутність стану ліквідації, банкрутства чи податкової заборгованості.

Розмір гранту — до 3 тис. євро на створення нового бізнесу (стартап) або розширення існуючого (місцевого або релокованого) мікропідприємства.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: People in Peril Ukraine

Як зареєструватися у грантовій програмі

Громадяни, які бажають взяти участь у грантовому конкурсі від неурядової некомерційної організації "People in Peril Ukraine", мають заповнити спеціальну форму.   

Там також потрібно завантажити всі необхідні документи. Заявки прийматимуть до 15 червня включно.

"Увага! 6 червня відбудеться онлайн інфосесія, під час якої ви зможете дізнатися більше про умови конкурсу грантів і отримати відповіді на ваші питання щодо правильного заповнення проєктної заявки", — йдеться у повідомленні.
 
Раніше ми розповідали, що у червні УВКБ ООН надає фіндопомогу у Сумській області. Зокрема, на кошти зможуть розраховувати жителі деяких громад

Також повідомляли, що у Дніпропетровській області громадяни зможуть подати заявки на багатоцільову грошову допомогу від UNHCR Ukraine. Проте на виплати матимуть право лише дві категорії людей.  

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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