Виплати від UNHCR Ukraine — де доступні та умови програми

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з міст Дніпропетровської області очікується відкриття реєстрації на багатоцільову грошову допомогу від UNHCR Ukraine. Йдеться про виплату у 10,8 тис. грн для деяких переселенців та біженців.

Про це повідомляє пресслужба Центру соцпідтримки внутрішньо переміщених осіб.

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Детальніше про виплати від UNHCR Ukraine

Як зазначається, заявки на допомогу UNHCR Ukraine громадяни зможуть подати у місті Кам'янське 5 червня 2025 року. Для цього представники благодійного фонду "Право на Захист" будуть проводити консультації та запис на виплати.

За оновленими умовами програми, подати заявки можуть люди, які мають один з двох юридичних статусів:

внутрішні переселенці, які виїхали впродовж останніх шести місяців в межах України та мають офіційну довідку ВПО, більше ніде не отримували від інших організацій допомогу за останні три місяці;

громадяни, які повернулися з-за кордону після виїзду через воєнні дії (є документ з підтвердженням), не отримували вплати протягом останніх трьох місяців.

Організатори зауважують, що додатково потрібно підпадати під одну з таких вимог:

дохід становить менш ніж 5,4 тис. грн на члена родини;

є лише один з батьків з одним або кількома неповнолітніми дітьми, особами похилого віку (від 55 років);

родину очолюють самотні особи похилого віку (від 55 років), особи похилого віку виховують дітей віком до 18 років;

у родині є особи з інвалідністю, які мають хронічні захворювання з документальним підтвердженням.

Як і де подати документи на допомогу

Представники БФ "Право на Захист" будуть проводити реєстрацію з 10:00 до 16:00 5 червня 2025 року в Центрі соціальної підтримки ВПО. Адреса: м. Кам'янське, просп.Василя Стуса, 10/12, ліве крило, 3 поверх, каб. 4.

Із собою потрібно мати оригінали наступних документів на кожного члена родини:

ідентифікаційний код;

паспорт чи інші документи, що посвідчують особу;

довідку ВПО (за наявності);

банківську картку головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, де посвідчується законна опіка над дитиною;

посвідчення/меддовідка в разі інвалідності або хронічної хвороби.

"Консультація та запис на реєстрацію будуть відбуватися в порядку живої черги (запису по телефону немає!). Як буде набрано кількість людей — черга буде закрита", — йдеться у повідомленні.

Детальну інформацію про грошову допомогу можна дізнатися на гарячій лінії: 0 800 307 711.

Раніше ми розповідали, що у Мінсоцполітики назвали випадки, коли українським дітям призначають щомісячні виплати до 6,4 тис. грн. Також уточнили, де можна оформити допомогу.

Також повідомляли, що громадяни, яким надане право на виплати до Дня Незалежності-2025, мають проблеми з подачею заявок онлайн. У ПФУ пояснили, з чим пов'язані труднощі.