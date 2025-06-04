Виплати від УВКБ ООН — хто зможе отримати майже 11 тис. грн

Гривневі купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує надавати фінансову допомогу у Сумській області. Зокрема, виплати будуть доступні для мешканців Кролевецької громади.

Про це повідомляється у Telegram-каналі представників УВКБ ООН.

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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців прагне підтримати вразливих категорій громадян, яких торкнулась війна, з числа переселенців та біженців. Виплати передбачені:

для ВПО, які раніше не отримували грошову допомогу від інших подібних організацій протягом останніх трьох місяців, перемістилися протягом трьох місяців;

для громадян, які виїздили за кордон та повернулися додому, не отримували аналогічну підтримку від інших організацій за останній квартал.

Ключовим у праві на оформлення допомоги є одна з таких життєвих ситуацій:

скрутне фінансове становище, коли офіційний дохід на члена в родині не досягає суми у 5,4 тис. грн за місяць;

у родині має малолітні діти, люди похилого віку, при цьому є тільки один з батьків чи опікун;

у складі родини зі старших є лише особи від 55 років, які виховують дітей до 18 років;

у родині є особи з особливими потребами (важка хвороба/ група інвалідності).

Розмір фінансової допомоги залишається незмінним — 3,6 тис. грн за один місяць. Оскільки тривалість фінансування становить три місяці, то кожен в родині зможе отримати майже 11 тис. грн.

Як зареєструватися на допомогу на Сумщині

Реєстрація для запису в чергу для прийому у м. Кролевець на 4 червня відбудеться за номером телефона: 063 182 68 38.

"Після запису в електронну чергу на прийом необхідно очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН. Вам в телефонному режимі повідомлять про день та час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом. Дзвінок з запрошенням до пункту реєстрації надходить лише у разі відповідності всім критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Надалі громадяни з інших громад зможуть зареєструватися на допомогу на Сумщині. Заявки буде приймати мобільна бригада благодійного фонду "Право на захист", що є партнером УВКБ ООН.

Раніше ми писали, що на Дніпропетровщині громадянам буде доступна багатоцільова грошова допомога від UNHCR Ukraine. Виплати отримають деякі переселенці та біженці.

Також повідомляли, що у Мінсоцполітики розповіли про право українських дітей на щомісячну допомогу до 6,4 тис. грн. Відомо, як саме і де можна оформити виплати.