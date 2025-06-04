Выплаты до 3 тыс. евро — в каких регионах стартует грантовая программа

Евро в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Полтавской и Черниговской областей могут получить финансовую поддержку на развитие микропредпринимательства в июне 2025 года. Гранты предоставит неправительственная некоммерческая организация "People in Peril Ukraine" (Человек в беде).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации в соцсети Facebook.

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Условия участия и детали грантового конкурса

Предприниматели в Полтавской и Черниговской областях могут зарегистрироваться в грантовом проекте, призванного поддержать создание нового бизнеса или расширение действующего.

"Нужна поддержка вашему бизнесу? Или нужны средства на воплощение дела своей жизни? Не упустите возможность получить грант! "Человек в беде" запускает конкурс малых грантов на развитие микропредпринимательства Полтавщины и Черниговщины!", — сообщают организаторы.

Целевой аудиторией являются местные жители Полтавской или Черниговской областей и переселенцы, с особым акцентом на женщин-предпринимательниц и уязвимые группы населения. Один заявитель сможет подать только одну заявку.

Софинансирование за счет собственных средств допускается, но не является обязательным.

Принять участие в конкурсе смогут предпринимательские инициативы, не зарегистрированные как ФЛП на момент подачи заявки, при условии, что в случае положительного решения о предоставлении гранта, заявитель обязуется официально зарегистрироваться.

Для действующих бизнесов необходимо соблюдение следующих условий:

официальная регистрация как физлица-предпринимателя (ФЛП) или юрлица (ООО) в Украине (Полтавская или Черниговская область);

собственность граждан Украины;

отсутствие состояния ликвидации, банкротства или налоговой задолженности.

Размер гранта — до 3 тыс. евро на создание нового бизнеса (стартап) или расширение существующего (местного или релоцированного) микропредприятия.

Объявление. Источник: People in Peril Ukraine

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Граждане, желающие принять участие в грантовом конкурсе от неправительственной некоммерческой организации "People in Peril Ukraine", должны заполнить специальную форму.

Там также нужно загрузить все необходимые документы. Заявки будут принимать до 15 июня включительно.

"Внимание! 6 июня состоится онлайн инфосессия, во время которой вы сможете узнать больше об условиях конкурса грантов и получить ответы на ваши вопросы относительно правильного заполнения проектной заявки", — говорится в сообщении.



Ранее мы рассказывали, что в июне УВКБ ООН предоставляет финпомощь в Сумской области. В частности, на средства смогут рассчитывать жители некоторых громад.

Также сообщали, что в Днепропетровской области граждане смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от UNHCR Ukraine. Однако на выплаты будут иметь право только две категории людей.