Виплати до Дня Героїв Небесної Сотні — кому нарахують гроші

Стогривневі купюри у конверті. Фото: УНІАН

Деяким киянам у лютому виплатять фінансову допомогу до 2 тис. грн. Гроші нарахують постраждалим учасникам Революції Гідності та членам їхніх сімей.

Як повідомили у Київській міській держадміністрації, виплати мають надійти до 20 лютого, коли в Україні відзначатимуть День Героїв Небесної Сотні.

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Кому виплатять грошову допомогу

За інформацією пресслужби, у 2025 році гроші нарахують 321 киянину, серед яких і ВПО, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та фактично проживають у столиці.

Виплати здійснюватимуться в межах міської цільової програми "Підтримка киян — Захисників та Захисниць України". Розмір та категорії допомоги цьогоріч є наступними:

2 тис. грн допомоги — нарахують членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень або інших ушкоджень здоров’я, які були отримані у центрі Києва під час подій Революції гідності. Таку ж суму отримають члени родин осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність, патріотизм та героїчне відстоювання конституційних засад демократії;

— нарахують членам сімей осіб, які загинули або померли внаслідок отриманих поранень або інших ушкоджень здоров’я, які були отримані у центрі Києва під час подій Революції гідності. Таку ж суму отримають члени родин осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність, патріотизм та героїчне відстоювання конституційних засад демократії; 2 тис. грн допомоги також надійдуть непрацездатним киянам, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та отримали статус осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II груп через травми, контузії, каліцтва та захворювання, пов’язані з участю в протестах;

також надійдуть непрацездатним киянам, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та отримали статус осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II груп через травми, контузії, каліцтва та захворювання, пов’язані з участю в протестах; 1,8 тис. грн допомоги виплатять мешканцям столиці, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час масових акцій протесту і звернулися по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014-го;

виплатять мешканцям столиці, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час масових акцій протесту і звернулися по медичну допомогу в період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014-го; 1,6 тис. грн допомог и належать киянам, які під час Революції гідності отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу в зазначений період;

и належать киянам, які під час Революції гідності отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися по медичну допомогу в зазначений період; 1,400 тис. грн допомоги передбачили для киян, які під час протестів отримали легкі тілесні ушкодження.

"Матеріальну допомогу зможуть отримати ті громадяни, які зареєструвалися в органах соціального захисту та Пенсійному фонді Києва. Виплати здійснюватимуться через "Муніципальну картку "Картка киянина" на карткові рахунки, відкриті в банках-учасниках проекту", — зазначають у КМДА.

Зауважимо також, що українці, які одночасно належать до кількох категорій, отримають тільки одну допомогу, але у найбільшому розмірі.

Нагадаємо, що кияни, яких мобілізують до армії у 2025 році, отримають від міста 50 тис. грн одноразової допомоги. Гроші нарахують після того, як мобілізовані пройдуть базову загальну військову підготовку у навчальних центрах.

Також ми вже розповідали, що жителям Оболонського району у Києві нараховують одноразову матеріальну допомогу у лютому. Мова про людей, нерухоме майно яких було пошкоджене під час російського обстрілу столиці 12 лютого.