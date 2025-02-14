Виплати постраждалим від обстрілів у Києві — як отримати

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Києва, які постраждали від російської ракетної атаки, отримають одноразову матеріальну допомогу від влади міста. Виплати доступні мешканцям будинків Оболонського району.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Хто може отримати матеріальну допомогу

Йдеться про російський удар балістикою вранці 12 лютого по Оболонському району. У результаті атаки тоді загинула одна людина, ще четверо людей постраждали, серед них дев'ятирічна дівчинка. Також було пошкоджено газопровід та низку будівель.

Як розповіли в КМДА, жителі Оболонського району, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень внаслідок обстрілу столиці, можуть подати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги.

Які необхідно підготувати документи

Для того, щоб зареєструватися на виплати матеріальної допомоги, потрібно отримати акт із зафіксованими пошкодженнями житла та звернутися до районного Управління соціальної та ветеранської політики за адресою вул. Озерна, 18-А. Необхідно надати такий пакет документів:

паспорт громадянина (копія);

індивідуальний податковий номер (копія);

банківські реквізити IBAN рахунку;

акт фіксації пошкодженого майна/затвердженого поліцією, ДСНС/обслуговуючою компанією (копія);

правовстановлюючі документи на нерухоме майно (копія).

Окрім того, кожен киянин, чиє житло постраждало, має подати відповідне повідомлення про пошкодження через мобільний застосунок "Дія".

Згодом власники пошкодженого нерухомого майна зможуть отримати компенсацію від держави.

Також у КМДА надали контактний номер телефону приймальної голови Оболонської РДА для консультацій: 050−268−03−24.

Раніше повідомлялося, що громадяни України можуть отримати компенсації за травми у розмірі від 20 тис. до 50 тис. гривень. Кошти доступні в одному з регіонів.

Окрім того, у Запорізькій області громадяни можуть оформити виплати на лікування травм від атак у 2025 році. Сума допомоги стартує від 20 тис. гривень.