Мобілізація у 2025 році — кому за вступ до армії заплатять 50 тис. гривень

Людина тримає у руках повістку в ТЦК та СП. Фото: УНІАН

У Києві мобілізованим громадянам у 2025 році надаватимуть оновлену одноразову допомогу. У порівнянні з 2024 роком сума виплат зросте на 20 тис. грн.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Виплати мобілізованим у 2025 році

Відомо, що на фінансову допомогу зможуть розраховувати громадяни з київською реєстрацію, яких призвуть на службу до Збройних сил України під час мобілізації.

"Я ініціюю збільшення виплати одноразової матеріальної допомоги для мобілізованих киян з 30 тис. грн до 50 тис. Ці кошти будуть враховані в міській програмі", — заявив політик.

Зазначимо, що минулого року мобілізованим киянам місто надавало 30 тис. грн одноразової допомоги.

Що потрібно, аби отримати виплату

Майбутньому військовослужбовцю потрібно буде надати до районного ТЦК та СП:

якісні копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України (1, 2 сторінка останнього місця реєстрації) чи ID-картки;

довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

Якщо мобілізований хоче, аби виплату замість нього отримала довірена особа, то надає її банківський рахунок та нотаріально засвідчену довіреність.

Нагадаємо, деякі українці можуть гарантувати собі пенсію у розмірі 8 тис. грн. Ми вже пояснювали, кому з українців виплачуватимуть таку суму.

Також нещодавно стало відомо, що в УВКБ ООН розпочалася реєстрація на нову фінансову допомогу. На виплати можуть претендувати й громадяни України.