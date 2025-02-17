Выплаты ко Дню Героев Небесной Сотни — кому начислят деньги

Стогривневые купюры в конверте. Фото: УНИАН

Некоторым киевлянам в феврале выплатят финансовую помощь до 2 тыс. грн. Деньги начислят пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам их семей.

Как сообщили в Киевской государственной горадминистрации, выплаты должны поступить до 20 февраля, когда в Украине будут отмечать День Героев Небесной Сотни.

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Кому выплатят денежную помощь

По информации пресс-службы, в 2025 году деньги начислят 321 киевлянину, среди которых и ВПЛ, состоящим на учете в органах социальной защиты населения и фактически проживающих в столице.

Выплаты будут осуществляться в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины". Размер и категории помощи в этом году являются следующими:

2 тыс. грн помощи — начислят членам семей лиц, погибших или умерших в результате полученных ранений или других повреждений здоровья, которые были получены в центре Киева во время событий Революции достоинства. Такую же сумму получат члены семей граждан, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество, патриотизм и героическое отстаивание конституционных основ демократии;

— начислят членам семей лиц, погибших или умерших в результате полученных ранений или других повреждений здоровья, которые были получены в центре Киева во время событий Революции достоинства. Такую же сумму получат члены семей граждан, которым посмертно присвоено звание Героя Украины за гражданское мужество, патриотизм и героическое отстаивание конституционных основ демократии; 2 тыс. грн помощи также поступят нетрудоспособным киевлянам, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства и получили статус лиц с инвалидностью вследствие войны I и II групп из-за травм, контузий, увечий и заболеваний, связанных с участием в протестах;

также поступят нетрудоспособным киевлянам, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства и получили статус лиц с инвалидностью вследствие войны I и II групп из-за травм, контузий, увечий и заболеваний, связанных с участием в протестах; 1,8 тыс. грн помощи выплатят жителям столицы, которые получили тяжкие телесные повреждения во время массовых акций протеста и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014-го;

выплатят жителям столицы, которые получили тяжкие телесные повреждения во время массовых акций протеста и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014-го; 1,6 тыс. грн помощи принадлежат киевлянам, которые во время Революции достоинства получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью в указанный период;

принадлежат киевлянам, которые во время Революции достоинства получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью в указанный период; 1,400 тыс. грн помощи предусмотрели для киевлян, которые во время протестов получили легкие телесные повреждения.

"Материальную помощь смогут получить те граждане, которые зарегистрировались в органах социальной защиты и Пенсионном фонде Киева. Выплаты будут осуществляться через "Муниципальную карточку "Карточка киевлянина" на карточные счета, открытые в банках-участниках проекта", — отмечают в КГГА.

Отметим также, что украинцы, которые одновременно относятся к нескольким категориям, получат только одну помощь, но в наибольшем размере.

Напомним, что киевляне, которых мобилизуют в армию в 2025 году, получат от города 50 тыс. грн единовременного пособия. Деньги начислят после того, как мобилизованные пройдут базовую общую военную подготовку в учебных центрах.

Также мы уже рассказывали, что жителям Оболонского района в Киеве начисляют единовременную материальную помощь в феврале. Речь о людях, недвижимое имущество которых было повреждено во время российского обстрела столицы 12 февраля.