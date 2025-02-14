Виплати до 50 тис. грн — де від українців приймають заявки

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі громадяни, які постраждали від збройної агресії РФ, можуть оформити фінансову допомогу у 2025 році. Виплати у розмірі від 20 тис. до 50 тис. гривень надають у Херсонському регіоні.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської ради.

Читайте також:

Хто має право на фінансову допомогу

Як зазначається, у Херсонській міській військовій адміністрації продовжують надавати грошову допомогу для населення громади.

Так, виплати доступні кожному жителю, якого було поранено через збройну агресію РФ, а також родичам загиблих.

Розміри матеріальної допомоги залежать від віку громадян, які отримали тілесні ушкодження через російські обстріли. Є два види виплат у разі травм:

на лікування тілесних ушкоджень для дорослих — 20 тис. грн;

на лікування тілесних ушкоджень для дітей — 30 тис. грн.

Також у Херсонській міській тергромаді надають кошти родичам загиблих через ворожі обстріли на поховання — по 50 тис. грн.

Як отримати фіндопомогу у Херсоні

Тим громадянам, кому потрібні кошти через отримані травми, можна звертатися до районних у місті Херсоні рад. Виплати передбачені міською програмою "Соціальний захист".

За останній рік міська влада виплатила кошти для 390 жителів міста на 10,29 млн грн.

Уточнити інформацію про перелік документів та порядок оформлення фіндопомоги можна за номерами телефонів:

у Дніпровському районі — 099 25 35 491;

у Корабельному районі — 050 87 51 141;

у Центральному районі — 066 44 79 236.

Раніше ми писали, що у Запорізькому регіоні громадяни можуть оформити допомогу на лікування травм від обстрілів у 2025 році. Розмір виплати стартує від 20 тис. гривень.

Також розповідали, що частина громадян може отримати два види фіндопомоги. Гроші виплачують в одному з регіонів для постраждалих через агресію РФ.