Виплати до 1,3 тис. доларів — українці можуть отримати допомогу від Швейцарії

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів громадська організація "Подільський центр "Гендерна рада" спільно з JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні) реалізовує програму підтримки бізнесу. В її рамках можна отримати до майже 1,3 тис. доларів підтримки.

Про це йдеться в інформації пресслужби одного із Центрів зайнятості.

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У липні 2025 року українські громадяни можуть отримати мікрогранти на розширення та відновлення своєї бізнес-справи. Взяти участь у програмі можуть підприємці з Хмельницької та Красилівської громад. Запрошують як представників, які мають бізнес, так і тих, хто лише хотів би створити власну справу.

Кандидати повинні мати бажання працювати у громадах Хмельницької області. Також вони повинні орієнтуватися у відповідній сфері та мати одну з категорій вразливостей:

вимушені переселенці (ВПО);

самотні батьки/матері;

домогосподарства, де є вагітна жінка чи немовлята (до шести місяців);

домогосподарства, які постраждали від агресії РФ (втратили близьких чи когось поранено в сім’ї, було втрачено чи пошкоджено майно);

багатодітні родини (троє і більше дітей);

люди з інвалідністю або домогосподарства, де є особа з інвалідністю;

ветерани війни;

рідні військовослужбовців, чиї чоловіки/дружини зникли безвісти;

домогосподарства із низькими доходами.

При цьому факт офіційної реєстрації бізнесу не є обов’язковим для участі в програмі.

Громадянам нададуть на створення або розвиток справи гранти до 1,28 тис. доларів (еквівалент 54 тис. грн).

Проте грант, зокрема, не покриватиме:

медичне або військове обладнання;

системи відеоспостереження;

спецзасоби, які використовують силові структури;

обладнання для зміни кліматичних/погодних умов;

придбання землі, легкового авто, нерухомості;

ігрове обладнання, спиртні напої та тютюнові вироби.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Організатори зазначають, що відбір учасників буде відбуватися на конкурсній основі. Для участі у програмі громадяни повинні заповнити спеціальну онлайн-форму.

Прийматимуть заявки до 28 липня 2025 року (включно).

Проєкт реалізує ГО "Гендерна рада" у партнерстві з JERU за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) в межах програми економічної стійкості України (ERP).

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