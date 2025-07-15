Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Швейцарія виплатить українцям до 132,5 тис. грн допомоги — деталі

Швейцарія виплатить українцям до 132,5 тис. грн допомоги — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 11:00
Виплати від Швейцарії — кому нададуть до 132,5 тис. грн допомоги
Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці у двох регіонах можуть долучитися до грантової програми, в рамках якої можна отримати максимально 132,5 тис. грн. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Швейцарії.

Про це повідомляє пресслужба некомерційної організації "Helvetas Ukraine".

Реклама
Читайте також:

Що передбачає програма виплат від Helvetas Ukraine

Helvetas є швейцарською організацією з впровадження ініціатив сталого розвитку у всьому світі. Її робота спрямована на підтримку програм забезпечення засобів до існування, економічного відновлення та розбудови стійкості. Зокрема, у липні вона реалізує грантову програму з підтримки бізнесу на території Харківської або Дніпропетровської областей. 

"Метою конкурсу є підтримка економічного відновлення людей, що постраждали від війни", — йдеться у повідомленні.

Гранти до 132,5 тис. грн дозволяється спрямувати на такі цілі:  

  • придбання необхідного обладнання; 
  • закупівлю витратних матеріалів (до 20% бюджету); 
  • оплату сервісів з налаштування обладнання або запуску бізнесу. 

У пріоритеті будуть заявники, які:

  • мають чи мали статус внутрішньо переміщених осіб та повернулись на адресу постійного проживання;
  • є ветеранами;
  • людьми з інвалідністю;
  • членами родин загиблих військових;
  • самостійно виховують дитину/мають багатодітну сім'ю.

Організатори будуть враховувати напрям діяльності. Перевагу нададуть бізнесам у секторах:

  • малого фермерства;
  • будівництва та ремонту;
  • автосервісу;
  • роздрібної торгівлі;
  • послуг краси;
  • HoReCa;
  • швейної справи;
  • крафтового бізнесу.
допомога українцям
Оголошення. Джерело: Helvetas Ukraine

Як подати заявку на участь у програмі допомоги

Громадяни, які бажають зареєструватися у програмі з підтримки бізнесу, мають подати заявки до 19 липня 2025 року (включно), заповнивши спеціальну анкету.

"Програма економічної стійкості (ERP) реалізується за підтримки Швейцарії через Swiss Development & Cooperation та впроваджується ERP консорціумом, до якого входять Mercy Corps, Право на захист, Helvetas Swiss Intercooperation та JERU — Joint Emergency Response in Ukraine", — додали організатори.

Раніше ми писали, що деякі українці, які постраждали від агресії РФ, отримають фіндопомогу від БФ "Карітас спес Запоріжжя". Максимально родинам виплатять по 43 тис. гривень. 

Також ми розповідали, що в Одесі переселенцям доступна фіндопомога від ГО "Міжнародний інтеграційний рух". В рамках програми можна буде отримати виплати у сумі 17,5 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації