Выплаты до 1,3 тыс. долларов — украинцы могут получить помощь от Швейцарии

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов общественная организация "Подольский центр "Гендерный совет" совместно с JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине) реализует программу поддержки бизнеса. В ее рамках можно получить до почти 1,3 тыс. долларов поддержки.

Об этом говорится в информации пресс-службы одного из Центров занятости.

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В июле 2025 года украинские граждане могут получить микрогранты на расширение и восстановление своего бизнес-дела. Принять участие в программе могут предприниматели из Хмельницкой и Красиловской громад. Приглашают как представителей, которые имеют бизнес, так и тех, кто только хотел бы создать собственное дело.

Кандидаты должны иметь желание работать в громадах Хмельницкой области. Также они должны ориентироваться в соответствующей сфере и иметь одну из категорий уязвимостей:

вынужденные переселенцы (ВПЛ);

одинокие отцы/матери;

домохозяйства, где есть беременная женщина или младенцы (до шести месяцев);

домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (потеряли близких или кто-то ранен в семье, было потеряно или повреждено имущество);

многодетные семьи (трое и более детей);

люди с инвалидностью или домохозяйства, где есть лицо с инвалидностью;

ветераны войны;

родные военнослужащих, чьи мужья/жены пропали без вести;

домохозяйства с низкими доходами.

При этом факт официальной регистрации бизнеса не является обязательным для участия в программе.

Гражданам предоставят на создание или развитие дела гранты до 1,28 тыс. долларов (эквивалент 54 тыс. грн).

Однако грант, в частности, не будет покрывать:

медицинское или военное оборудование;

системы видеонаблюдения;

спецсредства, которые используют силовые структуры;

оборудование для изменения климатических/погодных условий;

приобретение земли, легкового авто, недвижимости;

игровое оборудование, спиртные напитки и табачные изделия.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Организаторы отмечают, что отбор участников будет происходить на конкурсной основе. Для участия в программе граждане должны заполнить специальную онлайн-форму.

Принимать заявки будут до 28 июля 2025 года (включительно).

Проект реализует ОО "Гендерный совет" в партнерстве с JERU при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) в рамках программы экономической устойчивости Украины (ERP).

Ранее мы писали, что в двух регионах можно принять участие в грантовой программе при финподдержке Швейцарии. Участники смогут получить до 132,5 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что граждане, пострадавшие от российской агрессии могут получить помощь от БФ "Каритас спес Запорожье". Семья из четырех человек будет иметь право на 43 тыс. грн.