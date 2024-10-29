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Українцям виплатять до 11,2 тис. грн — які вимоги

29 жовтня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Гроші на дітей — які вимоги нової програми підтримки у жовтні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні діє урядова програма "Дитина не одна", що передбачає матеріальну підтримку родин, котрі тимчасово утримують дітей, залишених без батьківського піклування. Максимально виплачують на дітей по 3,5 прожиткових мінімуми.

Така інформація міститься на урядовому порталі.

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Вимоги програми підтримки

До 2024 року родини, які тимчасово утримували дітей до набуття ними статусу сироти, не мали державної підтримки, що передбачало фінансовий тягар, особливо для малозабезпечених. Зокрема, родичам витрати на утримання могли бути непідйомними, що спонукало віддавати дітей в інституційні заклади.

Уряд вирішив цю проблему, започаткувавши програму "Дитина не одна". Завдяки їй такі родини можуть отримати фінансову підтримку від держави, що дасть змогу забезпечити дитину потрібними умовами для життя.

Право на допомогу мають особи, які постійно проживають в Україні та до яких влаштували дитину за рішенням Служби у справах дітей.

Підстави для тимчасового влаштування:

  • смерть одного з батьків/їхня недієздатність;
  • перебування одного з батьків у тимчасовій окупації/полоні;
  • один з батьків зник безвісти.

Виплати надають і представникам прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу, якщо діти тимчасово перебувають в них.

Які документи необхідні та суми виплат на дітей

Для того, щоб отримати допомогу, родині, яка взяла до себе дитину, необхідно подати заяву у місцевий орган соцзахисту, ЦНАП або виконавчий орган територіальної громади.

Виплати за програмою "Дитина не одна" визначаються на основі прожиткового мінімуму.

За програмою, на кожну дитину, відповідно до певної вікової групи, нараховують по:

  • 2,5 прожиткових мінімуми (вік до шести років) або 6,4 тис. грн, та 3,5 прожиткових мінімуми, якщо діти мають інвалідність — 8,97 тис. грн;
  • 2,5 прожиткових мінімуми дітям (вік від шести 6 до 18 років) — 7,99 тис. грн та 3,5 прожиткових мінімуми для дітей з інвалідністю — 1,1186 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в останні дні жовтня відбудеться реєстрація на надання допомоги жителям Київської області в рамках програми UNHCR Україна. Для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Також ми писали, що деякі громадяни можуть отримати фінопомогу від благодійного фонду "Рокада". Зокрема, на підтримку можуть розраховувати внутрішні переселенці.

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